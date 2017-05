Bauarbeiter von Steinen getroffen und schwer verletzt

Frankfurt - Bei einem Unfall wird ein Bauarbeiter in Frankfurt schwer verletzt. Steine waren von einer Palette auf den Mann gestürzt.

Der 41-Jährige hatte laut Polizei am Freitag auf einer Baustelle in der Frankfurter Cordierstraße gearbeitet. Ein Baukran hob eine Palette mit Bausteinen an und bewegte sie zu ihrem vorgesehenen Platz. Hier stand der 41-Jährige und wollte die Steine in Empfang nehmen. Wie die Polizei weiter berichtet, blieb die Palette allerdings plötzlich an einer Mauer hängen. Dadurch fielen mehrere Steine runter und trafen den Mann. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. (jo)

