Feuer! Vater und Sohn versuchen, ihr Zuhause zu retten – mit fatalen Folgen

Ein Feuer bricht in einem Haus in Frankfurt-Bonames aus. Die Bewohner wollen die Flammen löschen. Sie können die Katastrophe nicht verhindern.

Frankfurt – Beim Versuch, ein Feuer in ihrem Haus in Frankfurt-Bonames zu löschen, sind zwei Menschen verletzt worden. Das berichtete die Polizei Frankfurt am Sonntag (10.11.2019).

Das Feuer war zwei Tage zuvor, am Freitag (08.11.2019), im Keller eines Einfamilienhauses im Holunderweg in Frankfurt ausgebrochen. Gegen 16.30 Uhr bemerkten ein 61 Jahre alter Vater und sein 19 Jahre alter Sohn Rauch, der aus dem Keller in das Erdgeschoss drang.

Feuer in Frankfurt-Bonames: Zwei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten die beiden Männer, den Brand selbst zu bekämpfen. Dabei atmeten sie nach Angaben der Polizei schädliche Rauchgase ein. Die 57 Jahre alte Mutter, die sich ebenfalls zu Hause aufhielt, als das Feuer ausbrach, blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

An dem Haus in Frankfurt-Bonames entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Das Gebäude ist laut Polizei aktuell nicht mehr bewohnbar.

Brandursache nach Feuer in Bonames unklar – Polizei Frankfurt ermittelt

Die Polizei hat die Brandstelle versiegelt. Brandermittler der Kriminalpolizei sollen das Haus nun untersuchen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

