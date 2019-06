Raubüberfall auf Bornheimer Bäckerei 

Ein Unbekannter bedroht den Angestellten mit einem Messer und fordert die Herausgabe des Geldes.

Eine Bäckereifiliale in Frankfurt-Bornheim ist am Freitagnachmittag ausgeraubt worden. Ein unbekannter Mann hatte die Filiale gegen 16:30 Uhr betreten und den 18-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht. Der Täter hielt dem Angestellten das Messer an den hals und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließen flüchtete er mit einer Beute von mehreren hundert Euro.

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung herausgegeben und sucht nach diesem Mann: Der Räuber ist demzufolge etwa 40-50 Jahre alt und rund 170 cm groß. Er habe eine ungepflegte Erscheinung, sei von kräftiger Statur und trage einen grauen Bart. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Kappe, einer viereckigen Sonnenbrille, einem gelben Oberteil und einer ¾ langen Jeans.