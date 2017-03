Schnapszahlen-Juli lockt Paare zum Standesamt

Frankfurt/Darmstadt - Brautleute versprechen sich von bestimmten Tagen auf dem Standesamt besonderes Glück. Im Sommer kommen dafür gleich mehrere Termine in Frage.

Auf den hessischen Standesämtern wird es im Juli voll: Gleich drei Schnapszahl-Tage gibt der Kalender her. Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab, haben sich viele Paare bereits für eine Hochzeit angemeldet. Das betrifft den 1.7.2017, den 7.7.2017 und den 17.7.2017. Diese Zahlenkombinationen wählen Brautleute, weil sie es mit besonders viel Glück für die gemeinsame Zukunft verbinden - oder schlichtweg dann den Hochzeitstag nicht so schnell vergessen können.

In Darmstadt müssen sich die Verliebten beeilen, wenn sie noch einen freien Termin ergattern wollen. Das Wahrzeichen der Stadt - der Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe - ist am 1.7. mit zehn Terminen bereits ausgebucht. Eine Warteliste ist bereits eröffnet. Am 7.7. sind im Alten Rathaus nur noch zwei Termine frei. Die Stadt hat sich am 17.7. für die Heiratswilligen ein besonderes Event ausgedacht und bietet Abendtrauungen an. Allerdings sind vier von acht Terminen schon ausgebucht. "Gerade für den 17.7. sind noch Anmeldungen möglich und gewünscht", sagt ein Sprecher der Stadt.

In Frankfurt sind sowohl der 1.7. als auch der 7.7. bereits komplett ausgebucht. Für den 17.07. gibt es noch wenige freie Termine, wie Standesbeamtin Natascha Keck mitteilt.

In Kassel wird zwar am 1.7. nicht getraut, dafür aber am 7.7. "Von den elf angebotenen Terminen sind alle inzwischen ausgebucht", berichtet der Presse-Sprecher der Stadt, Ingo Happel-Emrich. Zusätzlich finden fünf - bereits ausgebuchte - Eheschließungen in den Herkules-Terrassen in der Nähe des Kasseler Wahrzeichens statt. Am 17.7. werden acht Termine im Kasseler Rathaus angeboten, davon sind sieben bereits gebucht. "Der 17.7. stellt damit für einen Montag schon eine außergewöhnlich hohe Zahl an Terminwünschen dar." Lediglich der Frühaufsteher-Termin um 8.30 Uhr sei noch zu haben.

Komplett ausgebucht ist das Standesamt Wiesbaden. An allen drei Tagen sind die Trau-Termine vergeben. Eheschließungs-Termine für den 1. und den 7. Juli seien besonders schnell reserviert gewesen, sagt eine Standesbeamtin der Stadt. Das zeige, dass die Paare lieber am Wochenende heiraten würden.

In Wetzlar wird es ebenfalls eng. "Am 1.7. sind wir schon seit Wochen ausgebucht. Wir selber haben bei der Terminplanung nicht so sehr darauf geachtet, doch für die Ehepaare war dieser Tag sehr wichtig, denn alle sind am frühestmöglichen Termin im Standesamt zur Anmeldung der Eheschließung gewesen", erläutert der Pressesprecher der Stadt, Eckhard Nickig. Am 7.7. sind noch fünf der acht möglichen Trau-Termine zu haben. Für den 17. Juli hat sich in Wetzlar ein besonders zahlen-verliebtes Pärchen angemeldet. "Als Uhrzeit hätten sie gerne 17:17 Uhr gehabt, weil dies aber nicht ging, haben wir jetzt auf 11:17 Uhr terminiert", sagt Nickig. (dpa)

