Dieb verteidigt geklaute  Whiskyflaschen mit Pfefferspray

Frankfurt - Ein Ladendieb klaut zwei Whiskyflaschen aus einem Getränkemarkt und flüchtet. Als ein Angestellter ihn einholt, sprüht ihm der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht.

Zunächst packt der Unbekannte seinen ganzen Einkaufswagen im Getränkemarkt in der Straße „Alt-Niederursel“ in Frankfurt voll. Als er laut Polizei an der Kasse ankommt, bemerkt er, dass er zu wenig Geld für seinen Einkauf dabei hat. Ohne diesen verlässt er das Geschäft, nimmt dabei aber zwei Whiskyflaschen mit.

Ein 61-jähriger Angestellter bemerkt kurz darauf den Diebstahl und fährt dem Täter mit dem Fahrrad hinterher. Wie die Polizei berichtet, holt er ihn kurz darauf auch ein und stellt ihn zur Rede. Allerdings sprüht ihm der Unbekannte daraufhin Pfefferspray ins Gesicht und flüchtet mit seiner Beute in Richtung Eduard-Bernstein-Weg.

Der Mann wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug bei dem Vorfall einen blauen Jogginganzug mit weißen Streifen sowie weiße Sportschuhe. Außerdem humpelte er und hatte eine leichte Verletzung am rechten Ohrläppchen. Hinweise auf den Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (jo)

Quelle: op-online.de

