Frankfurt - Ein ganzes Wochenende feiern Frankfurter und Besucher die neue Altstadt.

Ein Bühnen- und Kulturprogramm hat Klassik und Unterhaltung im Angebot, als Höhepunkt soll am Samstagabend eine Drohnenshow mit Lichtern von 110 Quadrocoptern poetische Sternenbilder an den Nachthimmel zeichnen. Zur Eröffnung schnitt Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Freitag symbolisch ein rotes Band durch. „Wir geben heute der Stadt Herz und Seele zurück“, sagte Feldmann.

Der Grundstein für das umstrittene 200-Millionen-Euro-Projekt war vor sechseinhalb Jahren gelegt worden. Zwischen Dom und Römer (Rathaus) wurden in den vergangenen Jahren auf einer Fläche von nur sieben Hektar 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. An der Stelle stand vorher das aus dem Jahr 1972 stammende Technische Rathaus, das abgerissen wurde. Die Frankfurter Altstadt, die zu den größten Fachwerkvierteln in Deutschland gehörte, wurde 1944 im Bombenhagel der Alliierten fast komplett zerstört.

Bei einem Festakt in der Paulskirche gedachten die Gäste mit einer Schweigeminute der Zerstörung der Altstadt und den Opfern im Zweiten Weltkrieg. Die Eröffnung des Fachwerkkerns sei „das Ereignis des Jahres“, sagte Feldmann. „Ganz Frankfurt hat auf diesen Moment gewartet.“ Mit dem Wiederaufbau der Altstadt habe die Stadt ein Projekt realisiert, „das die Menschen in ihrem Herzen berührt“.

Die Neugestaltung des Quartiers zwischen Dom und Römer habe „weit über die Grenzen der Stadt hinaus Vorbildfunktion“, sagte Architekt Christoph Mäckler, der als Vorsitzender des Gestaltungsbeirats die Festrede hielt. Die Politik sollte dem Städtebau mehr Aufmerksamkeit schenken, forderte er weiter: „In der Bevölkerung herrscht eine tiefe Unzufriedenheit mit dem, was wir heute an öffentlichem Stadtraum realisieren.“

Nach den nachdenklichen Tönen in der Paulskirche soll am Wochenende vor allem gefeiert werden. Die Stadt erwartet mehrere hunderttausend Besucher. Dann dürfte es in den Gässchen richtig eng werden. Die Organisatoren riefen Besucher bereits auf, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Altstadtfest zu kommen.

Der „kleine Sommernachtstraum“ in einer Inszenierung der Dramatischen Bühne Frankfurt bildet am Samstag den Auftakt des Bühnenprogramms. Zum Konzertreigen auf den Altstadtbühnen gehört unter anderem ein Auftritt mit den Roma und Sinti Philharmonikern zum Jubiläum der erstmaligen Erwähnung der Roma in den Stadtgrenzen von Frankfurt vor 600 Jahren. Auch Weltmusik der sambischen Sängerin Yvonne Mwale ist zu hören und eine Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“. Im 15-Minuten-Takt werden während des Festwochenendes einstündige Führungen angeboten. Im Angebot sind auch Touren in englischer Sprache sowie für Familien, teilte die Tourismus und Congress GmbH mit. Lesungen und Aktionen der Museen am gegenüberliegenden Museumsufer ergänzen das Programm des Altstadtfestes.

Die Bauzäune waren bereits Anfang Mai gefallen. Seitdem ist der Ort ein beliebter Anziehungspunkt für Besucher; besonders für Touristen. Jeden Tag flanieren nach einer Zählung der Stadt dort etwa 7 000 Menschen. Die Tourismus+Congress GmbH rechnet auch durch die Anziehungskraft der neuen Altstadt – spätestens 2019 mit zehn Millionen Touristen in Frankfurt. - dpa

Quelle: op-online.de