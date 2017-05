Frankfurt ist eine einzige Baustelle

Frankfurt - Mit dem schönen Wetter hat im Mai auch die Saison für Straßenbauprojekte rund um Frankfurt begonnen.

Etwa 100 Baustellen führen in diesem Sommer auf den 1 450 Kilometern des Frankfurter Straßennetzes zu Sperrungen, Umleitungen und Staus – vor allem in Stoßzeiten. Straßen und Brücken werden saniert, Plätze umgestaltet, Radwege gebaut und Neubaugebiete erschlossen. Auch Hauptstraßen sind betroffen. Dazu kommen Bauarbeiten rund um das Frankfurter Kreuz auf den Autobahnen 3 (Köln-Würzburg) und A 5 (Kassel-Darmstadt). Die größten Baustellen in der Stadt:.

Die Hanauer Landstraße: Teilsperrung in beide Richtungen bis Juli, weil die Fahrbahndecke saniert wird. Das Straßenverkehrsamt empfiehlt, zwischen Hanau und Frankfurt auf die Autobahnen A 3 und A 661 auszuweichen.

Die Offenbacher Landstraße in Sachsenhausen-Süd wird auf 560 Metern erneuert. Es kommt mehrere Monate lang zu Umleitungen zwischen Scheerengasse und Buchrainplatz.

Die Eschersheimer Landstraße wird stadtauswärts bis Januar 2019 teilweise gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Zwischen Haberlinstraße und Am Schwalbenschwanz im Stadtteil Eschersheim werden Bäume gepflanzt, der Bürgersteig verbreitert und Radwege ausgebaut.

In der Innenstadt werden mehrere Fahrbahnen gesperrt, unter anderem zwischen Battonnstraße 40 und Kurt-Schumacher-Straße und Klingerstraße bis Anfang Juni. An der Taunusanlage wird bis Dezember gebaut. Die Hochstraße ist voraussichtlich bis August in Teilen Baustelle. Betroffen sind auch zentrale Straßen wie Lange Straße, Bockenheimer Landstraße und Düsseldorfer Straße. Gearbeitet wird auch auf der zentralen Berliner Straße, die an der Paulskirche vorbei führt, voraussichtlich bis April 2018. Auch auf der Neuen Mainzer Straße kann es wegen Bauarbeiten zu Behinderungen kommen.

Beschwerden von Anwohnern würden ernst genommen, sagt der Leiter des Straßenverkehrsamts, Gert Stahnke. „Wenn wir Abhilfe verschaffen können, dann tun wir das auch.“ Die Notwendigkeit der Straßensanierung könne aber nicht gegen die Interessen der Autofahrer abgewogen werden. „Besser, es wird gebaut als nicht gebaut.“ (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa