Wohnung im Westend steht in Flammen: Feuerwehr muss drei Bewohner retten

Ein Brand bricht in einer Wohnung im Westend aus. Die Feuerwehr muss sofort ausrücken und rettet drei Menschen aus dem betroffenen Gebäude.

Frankfurt - Im Frankfurter Westend ist am Sonntagnachmittag (29.12.2019) ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Dies teilte die Feuerwehr Frankfurt in einer Meldung am Sonntag mit.

Brand in Frankfurt-Westend: Am Nachmittag erreicht die Feuerwehr der Notruf

Demnach wurde die Feuerwehr Frankfurt um 16.21 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Staufenstraße ins Westend gerufen. Laut Angaben der Feuerwehr war der Brand aus bislang unbekannter Ursache im dritten Obergeschoss in einer Wohnung ausgebrochen.

In der Meldung heißt es: „Die Feuerwehr ging sofort mit mehreren Trupps unter (...) Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor.“ Die Retter der Feuerwehr mussten eine Person aus der brennenden Wohnung befreien. Anschließend wurde sie von dem Rettungsdienst behandelt.

Brand im Westend: Feuerwehr Frankfurt muss drei Menschen retten

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt löschten das Feuer nach eigenen Angaben zügig. Im Anschluss lüfteten sie die Wohnung, sodass das Gebäude komplett vom Rauch befreit werden konnte. Die Person aus der Brandwohnung war aber nicht die einzige, die aus dem Gebäude gerettet werden musste.

Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden mittels Drehleiter aus dem vierten und fünften Obergeschoss von der Feuerwehr Frankfurt gerettet. Alle anderen Bewohner konnten das Haus laut Angaben der Feuerwehr Frankfurt selbstständig verlassen.

Zurzeit beschäftigt uns ein #Wohnungsbrand im #Westend in der #Staufenstraße. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet und dem #Rettungsdienst übergeben. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 29. Dezember 2019

Frankfurt-Westend: Brand-Ursache derzeit noch unklar

Die Frankfurter Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit sieben Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften am Brandort. Bis 17.30 Uhr dauerte der gesamte Einsatz an.

Wie hoch ist der gesamte Schaden und aus welchem Grund brach der Brand in der Wohnung aus? Zu diesen Fragen haben die Retter bislang noch keine Antworten. Die Polizei Frankfurt hat nun die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Immer wieder muss die Feuerwehr Frankfurt zu Bränden ausrücken

tvd