Rhein-Main-Gebiet: Billiganbieter Viabus ist pleite

Das Busunternehmen Viabus ist pleite. Seine Busse fahren auch zum Flughafen Frankfurt. Fahrgäste müssen bangen, ob ihr Bus kommt.

Frankfurt/Bad Vilbel - Fahrgäste im Rhein-Main-Gebiet müssen neuerlich bangen, ob ihr Bus kommt. Denn das Speyerer Busunternehmen Viabus hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht in Essen hat Ende vergangener Woche das Insolvenzverfahren eröffnet, wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorgeht.

Frankfurt Flughafen: Unternehmen Viabus ist pleite

Viabus-Fahrzeuge rollen auf Linien im Raum Hanau, in den Kreisen Offenbach und Groß-Gerau, auf der Linie 751 zwischen dem Frankfurter Flughafen und Darmstadt und als „Vilbus“-Stadtbusse in Bad Vilbel. Insolvenzverwalter Nils Meißner erklärt, Ziel sei es, den Fahrbetrieb „möglichst reibungslos zu stabilisieren und weiterzuführen“. Lohnzahlungen für die Mitarbeiter seien bis Ende November durch Insolvenzgeld abgesichert. In den vergangenen Tagen lief der Linienbetrieb normal.

In Nidderau sowie im Raum Langenselbold/Gelnhausen (Main-Kinzig) zog sich Viabus Ende vergangenen Jahres aus einer bereits gewonnenen Ausschreibung zurück*. Zuvor hatte die Frankfurter Neue Presse öffentlich gemacht, dass Viabus nur mit erheblichen Finanzspritzen der britischen Konzernmutter MET überlebte. Konkurrenten und Politiker übten daraufhin Kritik an der Entscheidung des Main-Kinzig-Kreises, ein Dumping-Angebot zu akzeptieren.

Frankfurt Flughafen: Viabus mit Dumping-Angebot

Branchenkenner rechneten schon länger mit Problemen auch bei Viabus, nachdem deren deutsche Muttergesellschaft bereits im Frühsommer Insolvenz angemeldet hatte. Viabus betreibt zudem Linien rund um Aschaffenburg, Mannheim, Frankenthal und den Werksverkehr der BASF in Ludwigshafen.

