Kurioses Video vom Flughafen Frankfurt: Mann fällt auf Gepäckband und fährt mit

Flughafen Frankfurt – Das Gepäckband am Flughafen Frankfurt kennen die meisten Fluggäste nur zu gut. Die im Urlaub hart erarbeitete Entspannung? Vergessen, in den schier endlosen Stunden die der gestresste Reisende auf seinen Koffer warten muss, während das leere Gepäckband leise quietschend dahin gleitet.

Dass die Warterei nicht für jedermann Frust und Ärger bedeuten muss, zeigt aber des Video eines Streichs, der einem Mann am Flughafen Frankfurt gespielt wurde. Es ist vor kurzem auf Instagram aufgetaucht.

Der kurze Clip beginnt mit einem Unbekannten, dem der Flughafen-Stress die gute Laune offenbar noch nicht verdorben hat. Fröhlich grinsend steht er im Strand-Look mit T-Shirt und kurzer Hose vor dem Gepäckband, als plötzlich ein Gestalt mit Mütze und Schal ins Bild stürmt, und ihn von hinten packt.

Flughafen Frankfurt: Instagram-Video zeigt, wie Mann auf Gepäckband fährt

Verdutzt aber nicht wirklich erschrocken dreht sich der Reisende um, dann lachen beide Männer am Flughafen Frankfurt auf, offenbar kennen sie sich, sind befreundet.

Schließlich macht der „Angreifer“, was mutmaßlich bereits geplant war, bevor die Kamera anging: Er schiebt seinen Kumpel mit einem kräftigen Ruck auf das laufende Gepäckband – und das trägt diesen schnur-stracks hinfort.

Was danach geschieht, damit hätte wohl auch die andere Fluggäste vom Flughafen Frankfurt, die die kuriose Situation aufmerksam beobachten, nicht gerechnet: Auf dem Rücken liegend schafft es der recht korpulente Mann zunächst nicht, aus eigener Kraft vom Gepäckband zu klettern.

Fast provozierend langsam rollt er an seinem Publikum vorbei, strampelt mit den Beinen in der Luft und wedelt mit dem Handtuch, das der in der Hand hat – und gibt dabei ein unfreiwillig komisches Bild ab.

Meme-Seiten bei Instagram verwenden kurioses Video vom Flughafen Frankfurt

Fast eine Viertel-Runde dreht der Unbekannte, ohne dass ihm einer der belustigten Umstehenden hilft, bis es ihm gelingt, vom Gepäckband zu klettern. Offenbar unversehrt und immer noch bester Laune. Dann bricht das Video ab. Die Smartphone-Kamera des Freundes hatte die ganze Zeit drauf.

Mittlerweile geht das Video vom Flughafen Frankfurt, dessen Original-Quelle unbekannt ist, auf verschiedenen Meme-Seiten bei Instagram wie cringerehab_ herum – und sorgt wohl auch bei denen, die eher selten das Vergnügen haben, stundenlang auf ihr Gepäck warten zu müssen, für den einen oder anderen Lacher.

Flughafen Frankfurt: 1400 Flüge am Tag – Mörder landet mit Flugzeug

Der Flughafen Frankfurt ist der größte in ganz Deutschland. Im vergangenen Jahr zählte der Flughafenbetreiber Fraport insgesamt 512 000 An- und Abflüge. Das entspricht rund 1400 am Tag. Bei 18 Betriebsstunden startet oder landet damit im Schnitt alle 46 Sekunden ein Flugzeug – darunter auch immer wieder Flieger mit ungewöhnlichen Passagieren. So wie jüngst das Flugzeug, das den Doppelmörder Jens Söring nach Deutschland brachte.

Um noch mehr Flugreisende abfertigen zu können, baut Fraport aktuell auf einer ehemaligen US-Militärbasis im Süden sogar am neuen Terminal 3. Es soll früheren Angaben zufolge eine Kapazität für bis zu 14 Millionen Passagiere jährlich bieten und um die drei Milliarden Euro kosten.

(red/dpa)