Mit geklautem Auto und unter Drogen Unfall gebaut

Frankfurt - Ein vermutlich unter Drogen stehender Mann hat mit einem gestohlenen Auto in Frankfurt eine Massenkarambolage mit mindestens zwei Verletzten verursacht.

Der 38-Jährige sei am Samstagnachmittag auf ein an der Ampel wartendes Auto aufgefahren und habe damit einen "Dominoeffekt" ausgelöst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der angefahrene Wagen prallte auf das Auto davor, das wiederum auf den nächsten Wagen auffuhr. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei sechs Autos beteiligt. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Bei mindestens zwei Insassen bestand der Verdacht auf ein Schleudertrauma.

Während der Unfallaufnahme ermittelten die Beamten, dass der 38-Jährige ohne Fahrerlaubnis mit einem gestohlenen Wagen unterwegs war. Auch vermuteten sie Drogenkonsum bei ihm. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ergebnisse eines Drogentests stehen nach Angaben der Polizei aus. (dpa)

Quelle: op-online.de