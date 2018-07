Grapscher belästigt mehrere Frauen beim CSD

Frankfurt - Mehrere Frauen werden beim Christopher Street Day in Frankfurt sexuell belästigt. Polizei und Veranstalter melden insgesamt mindestens acht Vorfälle.

Beim Christopher Street Day in Frankfurt hat ein Mann mehrere Frauen sexuell belästigt, die Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 29-Jährige soll an der Konstablerwache am Abend drei junge Frauen unsittlich angefasst haben, wie die Polizei berichtet. Außerdem seien fünf weitere Vorfälle bei dem Veranstalter gemeldet worden, diese wurden jedoch nicht bei der Polizei angezeigt. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 zu melden. (nb)

