Gruppe schubst Hanauer im Streit auf die Gleise

Frankfurt - Bei einem Streit auf einem Bahnhof in Frankfurt ist ein 21-jähriger Mann auf die Gleise gestoßen und schwer verletzt worden.

Die Gruppe war am Freitagabend im Bahnhof des Stadtteils Griesheim mit dem 21 Jahre alten Mann aus Hanau in Streit geraten. Nachdem der betrunkene Mann laut Polizei auf die Schienen geschubst worden war, ließ die Gruppe ihn hier liegen. Einem glücklichen Umstand sei zu verdanken, dass ein Paar auf das hilflose, schwer verletzte Opfer aufmerksam geworden sei, erklärte die Polizei. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei fahndet jetzt nach den beiden Männern und der Frau. Sie werden wie folg beschrieben: zwischen 25 und 35 Jahre alt, kurze Haare und dunkle Kleidung sollen die beiden Männer gehabt haben - die Frau sei Anfang 20 Jahre alt gewesen und mit einer dunklen Jacke mit Fellkragen bekleidet gewesen. Hinweise zu dem Fall an die 069/755-53111. (dpa/jo)

SOS vom Smartphone: Das Mobiltelefon als Nothelfer Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa