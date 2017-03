Haftstrafen nach Anlagebetrug mit Walnussbäumen

Frankfurt - Wegen Kapitalanlagebetrugs mit Walnussbaum-Plantagen in Griechenland hat das Landgericht Frankfurt drei Geschäftsleute zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Der mutmaßliche Haupttäter ist noch auf der Flucht. Die Angeklagten hatten in seinem Auftrag rund 60 Anleger überredet, Geld in die angeblich renditestarken Walnussbäume zu investieren, wie das Gericht am Dienstag feststellte. Bis zu 14 Prozent Jahresrendite sollte die Anlage in das Edelholz erzielen. „Am Ende standen Totalverluste von mehr als 670.000 Euro“, hieß es in der Urteilsbegründung. Geschäftsabsichten mit Walnussplantagen hätten niemals ernsthaft bestanden, sagte der Vorsitzende Richter. Die entsprechenden Hochglanzprospekte hätten überdies bestehende Risiken von Preisschwankungen verschleiert.

Die 45 Jahre alte Büroleiterin des Flüchtigen wurde zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Ein 38 Jahre alter Kundenbetreuer erhielt eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Ein gleichaltriger Geschäftsführer, der als Strohmann fungierte, bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Die Männer hatten die Vorwürfe gestanden, die Angeklagte nicht. Sie machte ihren flüchtigen Chef verantwortlich. (dpa)

Fotos zum Exorzismus-Prozess in Frankfurt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa