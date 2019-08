Dieb klaut Handy und bietet es Opfer zum Verkauf an 

Ein Dieb stiehlt einem 56 Jahre alten Mann sein Handy – nur um es ihm kurze Zeit später verkaufen zu wollen.

Frankfurt – Ein 56-jähriger Autofahrer hat gestern Abend sein Handy durch einen wirklich dreisten Diebstahl eingebüßt. Der Dieb bot ihm sein Handy kurz danach zum Kauf an - doch der Besitzer lehnte ab. Der 56-Jährige fuhr zum Zeitpunkt der Tat durch die Elbestraße.

Frankfurt: Dieb bietet Handy zum Verkauf an

Dort blieb er stehen und telefonierte mit seinem Handy, bei geöffneter Seitenscheibe, als der Dieb kam und ihm das Telefon blitzartig wegnahm.

Der Täter rannte zunächst mit seiner Beute davon, kam aber nach kurzer Zeit wieder zum Auto zurück und bot dem 56-Jährigen an, das Telefon gegen eine Zahlung von 20 Euro wieder auszuhändigen. Das Opfer lehnte dieses Angebot ab. Also behielt der Dieb das Smartphone und entfernte sich in unbekannte Richtung.

