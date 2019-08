Dönerboot macht wieder auf

Das Boot befindet sich nun in einer stabilen Lage

Das Dönerboot in Frankfurt ist voll Wasser gelaufen. Aktuell ist die Feuerwehr im Einsatz, mittlerweile ist die Lage unter Kontrolle.

Update, 1. August, 12:20 Uhr: Happy End beim beliebten Dönerboot Meral’s Imbiss am Sachsenhäuser Ufer: Nachdem es vor drei Wochen fast gesunken wäre, macht es am morgigen Freitag ab 12 Uhr wieder auf. Das bestätigt Inhaber Ramiz Meral der FR. „Wir mussten den Motor und ein paar andere Dinge reparieren und einige Auflagen erfüllen, aber jetzt ist alles wieder gut.“ Er sagt: „Drei Wochen lang hatten wir keinen Umsatz. Das ist für uns als Familienbetrieb sehr hart gewesen.“ Ab morgen können die Fans des Dönerboots sich wieder auf den beliebten Dorade-Döner oder eben den mit Fleisch freuen.

Update, 15:23 Uhr: Das Boot ist nun in einer stabilen Lage, teilt die Feuerwehr über Twitter mit. Ein Abschleppen in den Osthafen wird vorbereitet. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun die Ursache für die Schräglage. Die Schifffahrt läuft wieder normal an, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mitteilte.

Das #Boot ist nun in einer stabilen Lage und ein Abschleppen in den #Osthafen wird vorbereitet. Die Ursache für die Schräglage wird von der #Wasserschutzpolizei ermittelt. #Frankfurt #Main ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 10, 2019

Erstmeldung: 10. Juli, 14:43 Uhr: Der schwimmende Imbiss "Das Dönerboot" auf dem Main ist im unteren Bereich voll Wasser gelaufen. Derzeit ist die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Das Wasser steht hüfthoch unter Deck. "Nach Angaben des Betreibers gab es einen Ladefehler. Er hätte zu viel Material auf der einen Seite gelagert, weswegen das Schiff in eine Schräglage geraten ist. Ein Leck gäbe es nicht", teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Dönerboot: Gäste als Gegengewicht

Um das Boot am Kentern zu hindern, lehnten sich die Gäste und die eintreffende Feuerwehr gegen die andere Reling, damit nicht noch mehr Wasser in das Boot gelangen konnte. Derzeit sind vier Pumpen im Einsatz, etwa 3500 Liter werden pro Minute aus dem Boot gepumpt. Die Schifffahrt auf dem Main ist zunächst zum Erliegen gekommen.

