Mehrere Unfälle mit E-Rollern in Frankfurt – Fußgänger angefahren

E-Roller sind in Frankfurt seit dem 22. Juni zugelassen.

Seit dem 22. Juni sind E-Roller in Frankfurt offiziell zugelassen. Seitdem hat die Polizei schon mehrere Unfälle registriert. Die Beamten planen gezielte Kontrollen.

Frankfurt - Mehrere Unfälle hat die Polizei in den ersten Wochen mit E-Scooter-Verkehr in Frankfurt registriert. In einem Fall sei ein Fußgänger angefahren worden, der Benutzer des E-Tretrollers habe Fahrerflucht begangen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Insgesamt handele es sich um eine einstellige Zahl von Unfällen. Die Polizei plane gezielte Kontrollen der Tretroller, derzeit habe man im Rahmen der normalen Polizeiarbeit ein Auge auf sie.

Mit frisiertem E-Roller auf dem Bürgersteig – Gefährt beschlagnahmt

Während einer Fahrradkontrolle sei beispielsweise ein Tretroller verbotenerweise auf dem Bürgersteig auf die Beamten zugefahren. Als die Polizisten den Roller anhielten und untersuchten, stellten sie fest,

dass er zudem statt den erlaubten 20 bis 30 Stundenkilometer schnell unterwegs sein konnte.

Der Scooter sei beschlagnahmt worden, ebenso wie auch einige weitere, bei denen die Bremsen nicht korrekt funktionierten oder kein Versicherungsschutz bestand, sagte die Sprecherin.

Die weitere Entwicklung müsse man abwarten, sagte die Sprecherin. "Wenn jeder etwas Rücksicht nimmt, sollte es eigentlich gehen." In Frankfurt sind seit 22. Juni E-Tretroller im Verleih erhältlich. Inzwischen bieten zwei Unternehmen den Service an.

