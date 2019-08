Mit Hund und Messer: Labiler Mann bedroht Lokalgäste in Rödelheim 

In Frankfurt-Rödelheim hat ein labiler Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst: Er bedrohte Gäste eines Lokals mit einem Hund und einem Messer.

Frankfurt - Am Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr, hat ein 28-jähriger Mann in der Radilostraße durch sein aggressives Verhalten gegenüber dem Wirt und den Gästen eines Lokals einen Polizeieinsatz ausgelöst, der schließlich zu seiner Festnahme führte.

Polizei rückt in Rödelheim aus

Dem 28 Jahre alten Mann wird vorgeworfen die Gäste des Lokals mit einem Brotmesser und einem Hund bedroht zu haben. Noch kurz zuvor wurde der offenbar stark alkoholisierte Mann laut Polizeiangaben der Lokalität verwiesen, als er begann durch Provokationen Streit mit den Gästen zu suchen. Wenig später kehrte er mit einem Brotmesser bewaffnet und einem angeleinten Dobermann zur Gaststätte zurück. Er bedrohte den Wirt und die noch anwesenden Gäste, sie "abstechen" zu wollen und den Hund auf sie "loszulassen". Den Gästen und dem Wirt gelang es den Mann mit dem Hund vor die Eingangstür zu dirigieren und auszusperren.

Angriff mit Dobermann und Messer

Der 28-Jährige schlug daraufhin gegen das Glas der Tür, bis dieses riss. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde umgehend die Polizei informiert. Den eingesetzten Kräften gelang es, den Mann dazu zu bewegen, den Hund an einen Schirm anzubinden, sodass im Anschluss die Festnahme erfolgen konnte. Der 28-jährige Mann, der sich in einem absolut labilen Zustand befand, wurde stationär in die psychiatrische Einrichtung einer Klinik aufgenommen. Der Hund kam in ein Tierheim. (red)

