Jason Derulo gibt sich in der Festhalle als königlicher Gangster

Frankfurt - Er lässt sich gern als König feiern. Dreieinhalb Stunden nach Einlass stolziert Jason Derulo mit Pelzmantel auf die Bühne. Es dauert nicht lange, da ist er auch schon oberkörperfrei. Von Chiara Kaldenbach

Derulo bringt am Sonntagabend mit heißen Choreografien auf seine Chartshits die Festhalle zum Kochen. „2 Sides“, zwei Seiten, heißt seine aktuelle Tournee. Passend beginnt das Programm mit einer Art Filmvorstellung auf Leinwand. Der 29-Jährige rennt mit Löwen in der Wüste um die Wette. Staub wirbelt. Dramatisch, sexy, gut, finden das seine Fans und antworten mit lautem Jubel. Weiter geht es auf der Bühne. Dort setzt sich der Film mit akrobatischen Tänzen auf poppige R&B- und Funksongs fort. Derulo und seine sechs Tänzer und Tänzerinnen präsentieren ausgefallene Kostüme im Afrikastil. Immer wieder verschwindet der Superstar hinter der Bühne und kehrt mit neuen Outfits zurück. Ob Pelzmantel mit Zebramuster, Glitzerblazer, aufgeknöpftes Hemd oder Tanktop. Meist dauert es nicht lange, bis er von seinen drei leicht bekleideten Tänzerinnen ausgezogen wird.

Oberflächlich, unpersönlich, sexy. Das Programm scheint strikt durchgeplant. Es gibt kaum Ansprachen und überhaupt wenig Kommunikation mit den Zuschauern. „Wiggle“ „In My Head“ und „Trumpets“ – stattdessen stimmt Derulo einen Ohrwurm nach dem anderen an. Dem Publikum gefällt‘s.

Der 29-Jährige aus Florida bietet ein durchaus unterhaltsames Programm. Licht- und Lasereffekte schwirren im Takt durch die Halle, Leinwände zeigen Musikvideos, so wie zum Beispiel bei „Goodbye“.

Party machen, das kann Derulo. Doch Balladen stehen ihm ebenfalls ziemlich gut. Für einen kurzen Moment lassen „Marry Me“ und „Secret Love Song“ ihn richtig reif wirken. Das hält nicht lange an. Es folgen „Swalla“, „Colors“, „Talk Dirty“ und „Want To Want Me“. Derulo präsentiert sich nicht nur als Gesangstalent, sondern hat auch den Rhythmus im Blut. Herausragend sind nämlich seine professionellen Hip-Hop-Tanzeinlagen.

Mit weißem Papierregen verabschiedet er sich nach eineinhalb Stunden. „Egal, wie alt ihr seid und was ihr macht, verwirklicht eure Träume“, appelliert Jason Derulo an seine Fans und verschwindet spektakulär in der Bühne.

