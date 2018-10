Journalist Tanjev Schultz stellt sein Buch zum NSU-Prozess vor

Frankfurt - Es ist ein ungutes Gefühl, das bleibt. Auch nach Abschluss der NSU-Prozesse sind viele Dinge nicht zufriedenstellend aufgeklärt, und wer die über Jahre dauernden Verhandlungen verfolgte, hatte oft mehr Fragen als Antworten. Dafür sorgte das, was ans Licht kam, umso mehr für Beklemmungen. Von Maren Cornils

Einer, der die Prozesse um Beate Zschäpe intensiv verfolgt hat, ist Tanjev Schultz. Der Journalist saß jahrelang für die „Süddeutsche Zeitung“ im Gerichtssaal und hat nun mit „NSU: der Terror von rechts und das Versagen des Staates“ sowie den in Buchform aufgelegten Verhandlungsprotokollen eine beeindruckende Dokumentation dieses Prozesses vorgelegt. Am Mittwoch war er zu Gast im Offenbacher Buchladen am Markt und freute sich über die große Resonanz.

Dass unter den zahlreichen Zuhörern etliche waren, die die Verhandlungen sehr genau verfolgt hatten, zeigte sich bei der an das Gespräch von Tanjev Schultz und Moderator Oliver Günther anschließenden Diskussion, bei der es um ein Versagen des Rechtssystems, um die Rolle der Medien („Dönermorde“) und die Frage nach Gerechtigkeit für die Opfer der NSU-Anschläge ging.

Zunächst aber las Schultz einige Passagen aus seinem Buch und ging auf die Frage ein, welche Konsequenzen der Sicherheitsapparat seitdem gezogen habe. Mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz spricht Schultz von einer „grausigen Kontinuität“: „Manche von denen, die jetzt in Chemnitz marschiert sind, sind schon seit Ende der 90er Jahre bekannt.“ Wie konnte das Trio Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt den Sicherheitsbehörden so lange durch die Lappen gehen? Wie vertrauenswürdig waren die V-Leute? Fragen, mit denen sich Schultz beschäftigt hat. „Die Verfassungsschützer schlafen. Und sie schlafen oft“, lautet das vernichtende Fazit.

Traurige Realität ist auch der Dialog zwischen dem Richter und einem als Zeugen geladenen Ladenbesitzers, in dessen Geschäft das rechte Milieu ein- und ausgeht: Er lässt den Richter mit gespielter Naivität auflaufen.

Was Pannen und Systemfehler angeht, ist Schultz reichlich fündig geworden („blinder Dilettantismus“), und auch Fälle „institutionellen Rassismus’“ kann der Journalist belegen. Er gewährt Einblicke in die Arbeit der V-Leute, in das Vorgehen des Gerichtes und in die weitverzweigte, bestens vernetzte rechte Szene. Die Opfer lässt Schultz dennoch nicht außen vor: Die Schilderung, wie sich der Vater von Halit Yozgat weinend vor dem Gericht auf den Boden wirft, ist eine der traurigen Momente eines insgesamt sehr nachdenklich stimmenden Abends, der nicht die Terroristen in den Vordergrund stellt, sondern die Strukturen und deren Schwächen beleuchtet.

