Jüdisches Besuchsprogramm ist „gute Tradition“

Frankfurt - Sie kommen aus den USA, Großbritannien oder Israel - aber ihre Eltern oder Großeltern waren Frankfurter: Mehr als 25 Teilnehmer des jüdischen Besuchsprogramms in Frankfurt lernen gut eine Woche lang die Wurzeln ihrer Familie kennen.

Sie sprechen auch vor Schülern über die Erfahrungen von Emigration oder dem Überleben des Holocaust. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nannte das 1980 erstmals durchgeführte Programm am Mittwoch bei der Begrüßung der Teilnehmer "eine gute Tradition". "Keine Stadt im deutschsprachigen Raum wurde so sehr durch ihre Jüdische Gemeinde und ihre jüdischen Bürger geprägt wie unser Frankfurt", sagte Feldmann (SPD). Seit dem 16. Jahrhundert habe die Mainmetropole zu den geistigen Zentren des europäischen Judentums gehört.

"Dennoch war in Wahlen die Zustimmung für die Nationalsozialisten in Frankfurt nicht geringer als in anderen Städten", betonte Feldmann. Während die Stadt ursprünglich ehemalige jüdische Einwohner Frankfurts eingeladen hatte, kommen nun altersbedingt vor allem die Angehörigen der zweiten oder dritten Generation. Für viele von ihnen ist der Besuch eine Möglichkeit, Schulen oder Elternhäuser ihrer Angehörigen zu sehen oder die Gräber ihrer Vorfahren zu besuchen. (dpa)

