Kienle feiert dritten Ironman-EM-Titel

Frankfurt - Wieder Kienle. 2014, 2016 und 2017 - Ironman-Europameister in Frankfurt/Main. Ein extrem schnelles Rennen, bei dem die Entscheidung auf der Laufstrecke fällt. Und Kienle zeigt, auf was sich Weltmeister Jan Frodeno bei der WM gefasst machen muss.

Die letzten Meter ging er, im Ziel legte er sich auf den Rücken und schlug die Hände kurz vors Gesicht. Sebastian Kienle hat drei Tage nach seinem 33. Geburtstag als erster Triathlet zum dritten Mal nach 2014 und 2016 die Ironman-EM in Frankfurt/Main gewonnen. "Es war der geilste (EM-Titel)", sagte Kienle über seinen Sieg am Sonntag. Mit einer beeindruckenden Leistung und einer der schnellsten Zeiten von 7:41:42 Stunden für die Langdistanz von 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren - wegen Baustellen war die Strecke offiziell allerdings nur 177 Kilometer lang - und 42,195 Kilometer Laufen schickte der Vizeweltmeister auch eine sportliche Kampfansage an Kumpel und Weltmeister Jan Frodeno.

Der 35-Jährige hatte eine Woche vorher in Klagenfurt sein WM-Ticket mit einem Sieg beim Ironman Austria gelöst. Auf den zweitplatzierten Landsmann Andreas Böcherer rannte Kienle einen Vorsprung von 4:25 Minuten raus. Nach dem Radfahren hatte der Weltmeister von 2014 noch knapp hinter dem WM-Fünften des vergangenen Jahres gelegen. Die beiden Top-Favoriten, die den gleichen Trainer haben, lieferten sich auf der Radstrecke ein packendes Duell, ehe Kienle beim Laufen davonzog. "Es war vor allem die Angst vorm Andi, die mich angetrieben hat", meinte Kienle, dem die Strapazen auch anzumerken waren: "Die größte Herausforderung ist, einen zusammenhängenden Satz rauszubekommen im Interview."

Freuen konnte sich Böcherer genauso über seinen zweiten Platz, nachdem er Mitte Juni bei der EM über die Halbdistanz in Helsingør hinter Michael Raelert ebenfalls schon jubelnder Zweiter geworden war. "Ein super geiler Tag", sagte er mit einem strahlenden Lächeln dem Hessischen Rundfunk. "Es war Vollgas von Beginn an."

Raelert konnte das Tempo diesmal nicht mitgehen. Von Krämpfen geplagt musste der Rostocker bereits auf der Radstrecke aufgeben. Dritter wurde der Schwede Patrik Nilsson mit 8:34 Minuten Rückstand. Der WM-Dritte von 2016, der Darmstädter Patrick Lange, schaffte es noch auf Platz 6. Nach einer Fußverletzung, die ihn in der Vorbereitung gebremst hatte, musste er ausgerechnet bei seiner Parade-Disziplin schwer kämpfen und kurz sogar stehen bleiben. Im Ziel lag Lange 10:25 Minuten hinter Kienle. Aber er schaffte damit das Mindestziel, das Ziel zu erreichen und die Teilnahme an der WM auf Hawaii fix zu machen. "Nach 20 Kilometern habe ich nicht geglaubt, dass ich es irgendwie ins Ziel schaffe, ich hatte solche Schmerzen", betonte Lange im Ziel auf dem Römerberg vor einer beeindruckenden Kulisse. (dpa)

Quelle: op-online.de