Kritik am Stauffenberg-Gedenken: Stadt lädt Linksextremisten in Paulskirche ein

Aufregung in Frankfurt

+ © Heinrich Hoffmann/UPI/dpa Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der "Kanzlei des Führers", Martin Bormann (l.), begutachten die Zerstörung im Raum der Karten-Baracke im Führerhauptquartier Rastenburg, wo Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Sprengladung zündete, mit der Absicht Hitler zu töten (Archivfoto vom 20.07.1944). © Heinrich Hoffmann/UPI/dpa

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) will in der Paulskirche an den missglückten Stauffenberg-Putsch vor 75 Jahren erinnern. Die Ausstellung dazu haben Antifaschisten vorbereitet, die von der Landesregierung als „linksextreme Gruppierung“ eingestuft werden.