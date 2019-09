"Seltsames Bündnis..." - SPD kritisiert Protestaktion gegen Josefstadt 

Am Sonntag ist gegen die in Frankfurt geplante Josefstadt ein Protest geplant. Die SPD kritisiert das und verweist auf das Problem von bezahlbarem Wohnraum.

Update vom 13.09.2019, 15:42 Uhr: Die geplanten Protestaktionen am Sonntag gegen den neuen Frankfurter Stadtteil an der A 5 im Frankfurter Nordwesten ("Josefstadt") kritisieren der Frankfurter SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel und die Bundestagsabgeordnete Uli Nissen.

Josefstadt in Frankfurt: SPD kritisiert Protest

"Insbesondere Politiker aus der Rhein-Main-Region sollten sich konstruktiv in die Debatte einbringen und nicht nur populistisch Angst machen. Das seltsame Bündnis aus Parteigliederungen der Linkspartei, CDU, FDP und der Grünen sollte politisches Engagement lieber dazu nutzen, den Bürgern der Rhein-Main-Region aufzuzeigen, wo bezahlbarer Wohnraum entstehen kann, anstatt polemisch gegen neue Wohnungen im Frankfurter Nordwesten vorzugehen."

Bündnis aus CDU, FDP und Grüne

Alle Bedarfsstudien zeigten, dass in Frankfurt viel bezahlbarer Wohnungen geschaffen werden müsse. Allein 10 000 Personen stünden auf der Warteliste des Amts für Wohnungswesen für geförderten Wohnraum. Nur ein neuer Stadtteil könne solche Flächenbedarfe dazu abdecken. Nachverdichtungsprojekte würden ja bereits realisiert.

Erstmeldung vom 07.09.2019, 7:48 Uhr: Frankfurt/Oberursel/Steinbach - Das Ziel ist gleich, die Motive sind unterschiedlich: Die Heimatboden-Bürgerinitiative aus Frankfurts Nachbarstädten Oberursel und Steinbach kann für ihre Protestaktion gegen den geplanten Frankfurter Stadtteil, der Josefstadt, mit breiter Unterstützung rechnen. Sie ruft für Sonntag, 15. September, zur Menschenkette im Feld zwischen Oberursel-Weißkirchen, Steinbach und der Frankfurter Nordweststadt auf.

"Grün statt Grau - kein Klima-Gau!" ist die Demo überschrieben, an der sich auch Politik und Umweltschutzverbände beteiligen wollen. Ein Aufruf zur Teilnahme wurde bis gestern von 20 Gruppen unterzeichnet, darunter Parteiverbände aus dem Taunus, dem Frankfurter Nordwesten und der Wetterau.

"Wir sind froh, dass wir nicht alleine stehen", sagt Karl-Josef Rühl, der Sprecher der Bürgerinitiative. Seine Gruppe will den Bodenverbrauch reduzieren oder gar stoppen. Wohnraum könnte ihrer Ansicht nach durch "maßvolle Nachverdichtung" und Aufstockungen entstehen. Rund 10 000 Wohneinheiten will Frankfurt beiderseits der A 5 schaffen, nah an Steinbach und Weißkirchen. Derzeit wird die Machbarkeit geprüft.

Frankfurt: Demo gegen Josefstadt

Als klimapolitisches Argument führen die Stadtteil-Gegner auch Frischluftschneisen an. "Die Stadt heizt sich jetzt schon auf", sagt Stephan Schwarz von den Oberurseler Grünen. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Verkehrsbelastung in Weißkirchen und Steinbach bereits hoch sei. Georg Eckinger, für die CDU in Weißkirchen aktiv, wundert sich über einen Stadtteil, in dessen Mitte keine Kirche stehe, sondern eine Autobahn verlaufe. "Städtebaulich Murks", meint er. Auch unser Autor Thomas Remlein greift diesen Kritikpunkt auf.

Wegen der Infrastruktur lehnt die Linke das Projekt ab: Die Kosten für Einhausung der Autobahn und Verlegung von Stromtrassen würden so hoch, dass kein bezahlbarer Wohnraum entstehen könnte, kritisiert Dietrich Andernacht, Stadtrat in Oberursel.

Demo gegen Josefstadt: SPD macht nicht mit

Mehrheitsmeinung im Taunus: Frankfurt soll östlich der A 5 bauen, die Fläche westlich soll tabu sein. Darauf hat sich die Politik in Steinbach und Oberursel einhellig verständigt. Mit dem Argument der Autobahn als Grenze erklärt die SPD nun, warum sie an der Menschenkette nicht teilnehmen wolle: Denn die Bürgerinitiative spreche sich gegen das gesamte Frankfurter Neubaugebiet aus, lässt Oberursels SPD-Chefin Antje Runge wissen.

Andere Parteien von links bis konservativ üben derweil ortsübergreifend den Schulterschluss und rufen für 15. September zum Mitmachen auf. "Ein Leuchtturmprojekt interkommunaler Zusammenarbeit", meint Steinbachs FDP-Chef Lars Knobloch. Der frühere Steinbacher Bürgermeister und jetzige Landtagsabgeordnete sowie Regionalpolitiker Stefan Naas (FDP) zeigt sich bei einem Pressegespräch optimistisch, dass in den entscheidenden regionalen Gremien "rationale Argumente" Erfolg brächten.

"Es ist wichtig, dass das Thema regional am Kochen gehalten wird", sagt Veljko Vuksanovic, für die CDU im Frankfurter Nordwesten im Ortsbeirat 7 aktiv. Über die Unterstützung aus Frankfurt zeigt sich Jens Uhlig, Chef der Oberurseler CDU-Fraktion und Organisator des parteiübergreifenden Aufrufs, besonders erfreut. Karlheinz Grabmann, für die Freien Wähler im Ortsbeirat 8 im Frankfurter Nordwesten aktiv, sagt: "Es wird Zeit, dass die gesamte Bevölkerung aufwacht."

Die Menschenkette soll am 15. September T-förmig auf 3,2 Kilometern am Breiten Weg im Feld zwischen Weißkirchen und Steinbach sowie der Mosaikschule in der Nordweststadt gebildet werden. Die Organisatoren hoffen auf 3200 Teilnehmer - für jeden Meter einen. Um 15 Uhr beginnt eine Abschlusskundgebung am Fasanenhof in Weißkirchen. Für Fahrräder werden Parkplätze ausgewiesen. Von Stefanie Heil

Kommentare

Contra (Kompromisse statt Brachialpolitik)

Ja, Frankfurt hat ein massives Wohnungsproblem, vor allem in Sachen bezahlbarer Unterkünfte. Und ja, es gibt einen Handlungsbedarf der Politik. Unbestritten ist darüber hinaus auch, dass die Umlandgemeinden durch das Ausweisen von Baugebieten einen Beitrag dazu leisten müssen, um Druck aus dem Kessel zu nehmen. Schließlich ist das Rhein-Main-Gebiet ein Konglomerat, von dem in der Region alle wirtschaftlich und kulturell profitieren. Bei all dem funktioniert Politik, zumindest im demokratischen Gemeinwesen, aber über Kompromisse, über das Austarieren von Interessen und Befindlichkeiten. Das aber scheint sich bislang nicht zur Genüge bei den Verantwortlichen in Frankfurt, vor allem bei der SPD, herumgesprochen zu haben. Gegen den anhaltenden Widerstand in den betroffenen Nachbarkommunen einen neuen Stadtteil durchboxen zu wollen, ist Brachialpolitik, die tiefe Wunden hinterlässt und die Region spaltet. Das erinnert fatal an das Gebaren eines Boris Johnson, der damit bisher auf die Nase gefallen ist. Völlig zu recht.

Schließlich noch ein Argument gegen die Josefstadt XL, das die Gegner des Projekts zugegebenermaßen geschickt für sich nutzen: In Zeiten von Klimakrise und Artensterben kann nicht mehr jede Grünfläche zubetoniert und müssen die Belange Wohnen und Umwelt noch sorgsamer als bisher gegeneinander abgewogen werden. Davon abgesehen, dass ein durch eine Autobahn zerschnittener Stadtteil ein Unding ist. Höchste Zeit also, dass sich Frankfurt endlich von seinen Plänen verabschiedet, auch westlich der A 5 zu bauen. Von Klaus Späne

Pro (Verantwortung übernehmen)

Die Josefstadt soll ein Vorzeige-Stadtteil für 30 000 Menschen werden: sozial durchmischt, ökologisch vorbildlich, architektonisch ansprechend. Es ist ein Jahrhundertprojekt, mit dem sich Planungsdezernent Mike Josef (SPD) verewigen kann, so wie seinerzeit Ernst May - wenngleich die Wohnungsnot vor hundert Jahren dramatischer war als heute. In Deutschland fehlen pro Jahr 400 000 neue Wohnungen laut einer Berechnung des Pestel-Institutes. In Frankfurt sind es etwa 6700 Wohnungen pro Jahr, wie der Magistratsbericht von 2017 zeigt.

Die Stadt ist attraktiv, es gibt Zuzüge aus ländlichen Regionen, aus dem europäischen Ausland, aus Krisengebieten - und Frankfurt ist attraktiv für Kapitalanleger. Frankfurt muss aber auch Wohnungen bauen, Aufstockung und Nachverdichtung alleine reichen nicht aus. Es ist zumindest fragwürdig, dass es solch massiven Protest gegen den neuen Stadtteil gibt - aus Frankfurt und Gemeinden, die sich gerne im Speckgürtel der Metropole laben. Sie genießen alle Vorteile Frankfurts, sind aber gleichzeitig nicht bereit, auch Verantwortung zu tragen. Frei nach: Klar, es muss gebaut werden. Aber bitte nicht vor meiner Haustür. Das ist zu kurz gedacht.

Die deutschen Bauvorschriften sind sehr streng, ja, sogar überstreng. Da braucht es nicht auch noch Bürgerinitiativen, die Sturm gegen die Pläne für den neuen Stadtteil laufen. Hätte es schon zu Ernst Mays Zeiten einen solchen organisierten Protest gegeben, wären Siedlungen wie die Römerstadt, Zickzackhausen oder Westhausen nie gebaut worden. Was sehr schade wäre. Von Simone Wagenhaus