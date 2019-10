Ausfall der Telekomdienste in Frankfurt - Polizei telefonisch nicht erreichbar

Wegen eines Stromausfalls an einer Vermittlungsstelle können zahlreiche Telekom-Kunden die Dienste des Unternehmens aktuell in Frankfurt nicht nutzen.

Seit Samstagvormittag können zahlreiche Kunden der Telekom in Frankfurt die Dienste des Unternehmens nicht mehr nutzen. Grund hiefür ist ein Stromausfall an einer Vermittlungsstelle. Wie lange die Störung noch anhalten wird, ist aktuell nicht bekannt.

Frankfurt - Kunden der Telekom können in Teilen von Frankfurt seit Samstagvormittag die Dienste des Unternehmens nicht mehr nutzen. Grund hierfür ist ein Stromausfall an einer Vermittlungsstelle, der die Dienste teilweise lahmgelegt hat. Kunden unter anderem im Stadtteil Bornheim konnten deswegen am Vormittag weder Mobilfunk noch Festnetz oder Internet nutzen.

Telekom: Mehrere Stadtteile in Frankfurt von Störung betroffen

Zu der Störung kam es bereits um 08:30 Uhr. Die Unternehmenssprecherin berichtete am Mittag, dass die Störung bereits eingegrenzt werden konnte und Techniker vor Ort seien. Über die genaue Zahl betroffener Kunden wurden jedoch keine Angaben gemacht. Laut der Internetseite "allestörungen.de" gingen in Frankfurt gegen 10 Uhr fast 400 Meldungen wegen Störung der Telekomdienste ein. Zahlreiche Kunden zeigen sich auf dem Nachrichtendienst Twitter über den Vorfall verärgert.

Polizeirevier in Frankfurt telefonisch nicht erreichbar

Nach Angaben der Polizei sind auch das zweite und fünfte Polizeirevier in Frankfurt von der Störung betroffen und dementsprechend nicht telefonisch erreichbar.

Technischen Störung der Telefonanlage.



Das 2. und das 5. Polizeirevier in #Frankfurt sind derzeit telefonisch nicht erreichbar.



Im Notfall immer die 110 wählen.



// #Innenstadt #Ostend — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 12. Oktober 2019

Telekom: Ende der Störung in Frankfurt noch nicht bekannt

Wie lange die Störung anhalten wird, ist aktuell noch nicht klar. Laut der Aussage eines Nutzer wird in der App des Unternehmens eine Störung bis 15 Uhr gemeldet.

at/dpa