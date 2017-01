Ermordete Garderobenfrau: Täter nun in Deutschland

Mann nach 24 Jahren ausgeliefert

Frankfurt/Stockholm - 24 Jahre nach dem Mord an einer Frankfurter Garderobenfrau liefert das zuständige Gericht den als "Lasermann" bekannten mutmaßlichen Täter aus Schweden nach Deutschland aus.

"Das war vor etwa einer Woche, er müsste jetzt in Deutschland sein", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Stockholm der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte ein schwedisches Gericht dem Antrag der Frankfurter Staatsanwaltshaft auf Auslieferung Mitte Dezember stattgegeben. Es hatte aber bestimmt, dass der 63-Jährige seine Strafe in Schweden absitzen soll, falls er in Deutschland verurteilt wird.

Der Rechtsextremist hatte nach Angriffen auf Migranten in Schweden seit den 90er Jahren im Gefängnis gesessen. Mit einem Gewehr mit Laser hatte er auf elf Menschen geschossen, einer von ihnen wurde getötet. 1992 soll er eine Garderobenfrau in Frankfurt auf der Straße mit einem Kopfschuss getötet haben. In dem Restaurant, in dem die Frau arbeitete, sollen die beiden zuvor in Streit geraten sein. Der Schwede bestreitet die Tat. (dpa)

Gewalt in deutschen Gefängnissen ist Alltag Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa