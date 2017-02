Londoner Indie-Band erobert Frankfurter Herzen

Sanfte Stimmen, schöne Klänge, tanzbarer Rhythmus: Die Band The XX stellt auf einer Tournee ihr neues Album vor. Am Sonntag war sie in Frankfurt.

Frankfurt - Sie bezaubern mit kultivierter Schüchternheit und ehrlichen Popsongs: Die britische Indie-Band The XX war in Frankfurt zu Gast. Von Lisa Berins

Da werden Kindheitserinnerungen wach: Mit der Blockflöte allein unter dem Weihnachtsbaum. „Komm Kind, spiel!“ – ermutigende Worte der Eltern und dennoch dieses Gefühl, dass man sich gleich fürchterlich blamieren wird. So oder so ähnlich muss sich Romy Madley Croft am Sonntagabend gefühlt haben, als die Sängerin und Gitarristin der britischen Indie-Popband The xx mit leiser Stimme in die Jahrhunderthalle haucht: „Das ist ein neuer Song, der erste, den ich alleine spiele. Das ist ziemlich beängstigend, aber ich gebe mein Bestes.“ Dann erklingen ein paar Gitarrenakkorde des Lieds „Performance“, ein kleiner Haspler. Ziemlich rührend ist das: Da steht die scheue, junge Frau und vertraut dem Publikum vermeintlich intimen Herzschmerz an.

Es ist sicher nicht das allerneueste Thema der Musikgeschichte; doch etwas ganz Spezielles hat diese Band, die lange Zeit eine Art Insidertipp war. Was genau das ist, darüber zerbrechen sich Feuilletonisten derzeit den Kopf. „Authentisch“ oder „ehrlich“ sind Begriffe, die immer wieder fallen – und die zumindest auf die Gründung der Band zutreffen: Die Londoner Croft, Oliver Sim (Bass und Gesang) und Jamie Smith (Drumcomputer) kennen sich aus der Schule, seit 2005 machen sie Musik zusammen. 2009 kam ihr erstes Album heraus, das ein Überraschungserfolg wurde. Im Rampenlicht stehen die drei nicht unbedingt gerne: Interviews geben die Musiker eher selten und überhaupt scheint es, als würden sie am liebsten hinter ihrer Kunst verschwinden. Gewissermaßen eine Variable X bleiben.

„Rock Meets Classic“ in der Jahrhunderthalle Zur Fotostrecke

Diese Scheu ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung für eine feurige Liveperformance. Dafür flackert, glimmt und blendet das Bühnenbild; in einer Art Spiegelkabinett tänzeln die Musiker über die Bühne – eine inhaltliche Anspielung auf das neue, dritte Album „I See You“, das vor ein paar Wochen erschienen ist. Anders als beim zweiten, für das sich die Band zurückzog, ist das neue auf einer Tournee durch die USA entstanden. Eine Befreiung sei das gewesen – so sagen die Bandmitglieder in den Interviews, die sie (notgedrungen) vor dem Release der Platte gaben.

Und tatsächlich gibt es den ein oder anderen Befreiungsschlag auf der Bühne: „Brave For You“ hallt mit Wucht und Dramatik in den Saal. Die Stimmen sind kräftiger und brechen aus der zuvor reichlich zelebrierten Zurückhaltung aus. Je später der Abend, desto heftiger auch die elektronischen Beats von Smith. Das kommt bei den Fans, die alle in den Zwanzigern und Dreißigern sind, überaus gut an. Als Zugabe gibt’s die neue Singleauskopplung „On Hold“ und einen ihrer größten Erfolge, „Intro“. Einen höflichen Dank zwitschern Croft und Sim ins Publikum, es wird gewunken, dem Techniker zum Geburtstag gratuliert. Hach, sind die nett, denkt man unwillkürlich. Nach ihrem Soloauftritt hatte Sim seiner Kollegin einen Kuss ins Gesicht gedrückt. Ein Abend voller Pop plus Liebe plus X.

Quelle: op-online.de