Mann überfällt Juwelier in Frankfurt mit Pistole und macht fette Beute

Mit einer Pistole überfällt ein Mann einen Juwelier in Frankfurt und macht fette Beute. Die Polizei beginnt die Fahndung mit einer ungewöhnlichen Taktik.

Maskierter Mann überfällt Juwelier in Frankfurt

überfällt in Er bedroht die Mitarbeiter mit einer Pistole und macht fette Beute

und macht fette Beute Die Polizei fahndet zunächst mit einer ungewöhnlichen Taktik

Frankfurt - Mit einer Pistole bewaffnet überfiel am Freitagnachmittag (17.01.2020) ein maskierter Mann einen Juwelier in der Innenstadt von Frankfurt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Gegen 13.25 Uhr betrat der Mann den Juwelier in der Hasengasse. Der Täter hatte sein Gesicht mit einem Schal bedeckt und bedrohte die beiden Angestellten, 59 und 64 Jahre alt, mit einer Pistole. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Kunden in den Schmuckgeschäft. Der maskierte Täter befahl den Mitarbeitern des Juweliers die Vitrinen zu öffnen. Daraus entnahm er diversen wertvollen Schmuck.

Frankfurt-Innenstadt: Mann raubt Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Unter dem Schmuck befand sich Goldschmuck, Ketten und Colliers mit Perlen. Der gestohlene Schmuck hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro. Diesen steckte er in einen schwarzen Rucksack. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Laden und fuhr mit einem schwarzen Mountainbike über den Parkplatz der Kleinmarkthalle. Er wurde zuletzt in Richtung Liebfrauenberg gesehen. Den Rucksack mit der Beute hatte er dabei über seinem Lenkrad hängen.

Frankfurt-Innenstadt: Polizei fahndet mit ungewöhnlicher Methode

Die beiden Mitarbeiter des Juweliers in Frankfurt blieben bei dem Raub unverletzt. Die Polizei setzte kurz darauf Lautsprecherdurchsagen ein. So teilten sie die Informationen über den Raub und die Beschreibung des Täters den Passanten auf der Zeil mit und baten Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Doch diese Methode blieb zunächst erfolglos.

So soll der Mann aussehen: Er ist zirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er war während des Raubes mit einer Mütze bekleidet, trug dunkle Oberbekleidung mit hellen Streifen entlang der Ärmel und einem waagerechten Streifen auf dem Rücken. Seine Hose war ebenfalls dunkel und hatte einen hellen Längsstreifen auf der Seite.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069-75510100 in Verbindung zu setzen.

