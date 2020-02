Mehr Erlöse am Bau erwirtschaftet: Gestiegene Zahl der Beschäftigten in Hessen

In Hessen läuft es rund: Die baugewerblichen Unternehmen haben die Umsätze erhöht und die Zahl der Beschäftigten hochgefahren.

Der baugewerbliche Umsatz in Hessen hat sich im Zeitraum von Januar bis November 2019 bei den Betrieben mit 20 und mehr tätigen Personen um über zehn Prozent erhöht.

Frankfurt – Besonders erfreulich war hierbei die Entwicklung im Wohnungsbau, der um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr zunahm, wie der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen gestern erklärte. Aber auch der gewerbliche und industrielle Bau konnte um 12 Prozent zulegen. Die geringste Zuwachsrate verzeichnete der Öffentliche und Verkehrsbau, der um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zunahm.

Damit kann für das Baujahr 2019 wieder von einem umsatzstarken Jahr gesprochen werden. Die Wetterlage im Dezember 2019 hat dafür gesorgt, dass auch im Dezember eine Fortsetzung der Bautätigkeit möglich war. Traditionell gehört der Dezember zu den umsatzstärkeren Monaten. „Damit rechnet der Verband für das Jahr 2019 gesamt mit einem Jahresumsatz für sämtliche hessische Betriebe von über 8,5 Milliarden Euro.“

Der Verband geht aufgrund des derzeitigen Auftragsbestandes wieder von einem erfolgreichen Baujahr 2020 aus. „Weiterhin wird der Wohnungsbau eine zentrale Rolle einnehmen.“

Das Gesamtergebnis 2020 werde jedoch durch weitere Kostensteigerungen, etwa beim Materialeinkauf, getrübt sein.

Der Verband hat zudem darüber informiert, dass die durchschnittliche Beschäftigtenzahl im Jahr 2020 erneut gestiegen ist. Sie hat um drei Prozent zugenommen, wie der Verband gestern mitteilte. Zwischenzeitlich seien etwa 65 000 Beschäftigte auf dem Bau tätig gewesen. Damit habe der Beschäftigtenzuwachs in den letzten Jahren eine Fortsetzung erfahren. „Das spricht für die besondere Bedeutung, die der hessischen Bauwirtschaft als Konjunkturlokomotive zukommt“, berichtete der Verband.

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch bei der Anzahl der Bauunternehmen wider. Insgesamt gibt es in Hessen 5 816 Baubetriebe. „Erfreulich ist insbesondere die Beschäftigtenentwicklung bei den schon länger auf dem Bau tätigen Unternehmen“, hieß es. „Diese haben ihren Beschäftigungstand erhöht.“ Am stärksten ist dabei der Anstieg in der Klasse zwischen 50 bis 99 Beschäftigte. Hier konnte ein Zuwachs von mehr als 18,5 Prozent verzeichnet werden.

Auch die Unternehmen zwischen 100 und 199 Beschäftigten haben um 12,5 Prozent zugelegt. „Daher ist nachvollziehbar, dass es einen Rückgang bei den kleineren Unternehmen zwischen 1 und 9 Mitarbeitern gab“, hieß es weiter.

