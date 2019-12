Schock für Kleinmarkthalle in Frankfurt: Beliebte Metzgerei zieht Schlussstrich

Am 11. Januar hat die Metzgerei Dey zum letzten Mal in der Kleinmarkthalle geöffnet.

Schock für die Kleinmarkthalle: Eine berühmt wie beliebte Metzgerei zieht nach 85 Jahren einen Schlussstrich und verlässt die Hasengasse in Frankfurt.

Update vom Freitag, 06.12.2019, 11.33 Uhr: Für die Kunden und Kollegen der Metzgerei Dey ist die Schließung des Standes in der Kleinmarkthalle in Frankfurt ein Schock. Jaddy Mohamed etwa erzählt: „Das ist schade. Wir sind seit 1973 Nachbarn, ich kannte noch Lothar Fries, den Vater von Steffen.“

Wer die Nachfolge von Dey antreten wird, weiß er noch nicht. Dass es wieder eine Metzgerei wird, glaubt Mohamed jedoch nicht. Auch einige Kunden beklagen sich über die Entscheidung der Metzgerei Dey. „Das Flair der Kleinmarkthalle geht verloren“, ist sich ein Kunde aus Karben sicher und ein Ehepaar erzählt: „Schon meine Oma und meine Mutter haben bei Dey gekauft.“

Doch auch Steffen Dey selbst wird beim Gedanken an den 11.01.2020, den letzten Tag in der Kleinmarkthalle, Angst und Bange. „Ich bin in der Kleinmarkthalle groß geworden, es fällt mit nicht leicht, das alles aufzugeben, was meine Oma aufgebaut hat.“

Frankfurt: Beliebte Metzgerei verlässt Kleinmarkthalle - und hat andere Pläne

Erstmeldung vom Donnerstag, 05.12.2019, 11.30 Uhr: Frankfurt - Das war‘s. Also ziemlich bald. Die Metzgerei Dey macht nach 85 Jahren Schluss und verlässt die Kleinmarkthalle in Frankfurt. Es ist ein Schock für den Markt, ein notwendiger Schritt jedoch für Dey. Die Metzgerei wird nun komplett in und unter die Roten Häuser in der Altstadt ziehen.

„Es ist mir nicht leichtgefallen, weil meine Oma alles aufgebaut hat. Ich bin in der Kleinmarkthalle aufgewachsen“, betont Steffen Fries, Chef der Metzgerei Dey, gegenüber „Bild“. Mit gerade einmal 21 Jahren hatte seine Großmutter Luise Dey 1930 einen Stand in der alten Markthalle eröffnet. Nachdem diese ausgebombt wurde, zog sie in 1954 in die Kleinmarkthalle weiter.

Frankfurt: Metzgerei Dey verlässt Kleinmarkthalle - Fokus liegt auf der Altstadt

Die Metzgerei Dey zieht es nun in die Altstadt von Frankfurt. Der Grund liegt auf der Hand. In der Altstadt ist alles neuer, sauberer und nicht zu vergessen: Es gibt mehr Kundschaft und damit verbunden größere Umsätze. Zudem verrät Fries: „In der Kleinmarkthalle haben wir gemietet, in der Altstadt gehört uns das Rote Haus. Auch hat sich das Konsumverhalten geändert. Heutzutage kommen die Leute mehr zum Essen vor Ort und Mittagstisch als zum klassischen Wurstkauf.“

Die Metzgerei Dey verlässt die Kleinmarkthalle in Frankfurt.

Hätte man in der Kleinmarkthalle umgebaut, wären von den fünf Ständen zwei weggekommen, um den Gästen einen Platz zum Reinstellen bieten zu können, erklärt Fries weiter. Dafür wären jedoch rund 250.000 Euro nötig gewesen. Geld, dass die Metzgerei Dey lieber an anderer Stelle investieren möchte.

Frankfurt: Metzgerei Dey zieht komplett in die Altstadt um

„Wir bauen einen Stand unter das Neue Rote Haus, im Frühjahr ist er fertig“, sagt Fries. Damit liegt der Fokus bald voll und ganz auf das Rote Haus. Am 11. Januar 2020 ist das Kapitel Kleinmarkthalle beendet, ab dann werden die fünf angemieteten knallroten Stände ohne die Metzgerei Dey auskommen müssen.

Ein Nachfolger für die Stände in der Kleinmarkthalle in Frankfurt hat sich noch nicht finden lassen. Die Metzgerei Dey wird dann nur noch in der Altstadt zu finden sein.

