Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Frankfurt - Nach einer Kollision mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Montagmorgen in Frankfurt ums Leben gekommen.

Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei am Park & Ride Parkplatz kurz vor der Autobahn. Der 53-jährige Motorradfahrer aus Hattersheim fuhr in Richtung Autobahn, während der 54-jährige Autofahrer aus Wetzlar mit seinem Wagen aus der Gegenrichtung auf den Parkplatz an der Siegener Straße einbog. Dabei kollidieren die beiden Fahrzeuge miteinander. Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt worden. (jo/dpa)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de