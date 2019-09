Großer Streik am Freitag: In diesen Städten und Gemeinden fahren keine Busse 

Am Freitag streiken voraussichtlich die Busfahrer privater Betriebe in Hessen. Nicht nur Frankfurt und Offenbach sind von den Streiks der Gewerkschaft Verdi betroffen.

Am Freitag streiken die Busfahrer privater Betriebe, wie Verdi bestätigt. Schwerpunkt wird das Rhein-Main-Gebiet sein. In folgenden Städten fahren keine Busse.

Update vom Donnerstag, 26.09.2019, 16.27 Uhr: Nun ist es amtlich: Am morgigen Freitag werden die Busse privater Verkehrsbetriebe in ganz Hessen bestreikt. Dies bestätigt Verdi auf Anfrage.

Der Schwerpunkt des Streiks liegt im Rhein-Main-Gebiet. Auch Teile von Nordhessen sind betroffen. So werden ab Freitag (27.09.2019) um 2.40 Uhr keine oder nur ein Teil der Busse in folgenden Städten und Gemeinden fahren:

Frankfurt

Offenbach

Hanau

Maintal

Darmstadt

Oberursel

Hofheim

Langen

Bad Vilbel

Erlensee

Gießen

Der Streik der Busfahrer in Hessen wird laut Verdi-Sprecherin 24 Stunden andauern.

Frankfurt und Offenbach: Busfahrer streiken

Update vom Donnerstag, 26.09.2019, 15.49 Uhr: Wegen des Streiks von Busfahrern müssen neben Fahrgästen aus Frankfurt und Offenbach voraussichtlich auch die Menschen im Wetteraukreis mit Einschränkungen rechnen. Das teilt der RMV mit.

Die Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) wurde dem RMV zufolge vom Verkehrsunternehmen DB Regio Bus Mitte GmbH darüber informiert, dass es bereits am Freitag (27.09.2019) im Bereich Altenstadt/Büdingen zu Einschränkungen auf mehreren Linien kommen kann.

Ab Betriebsbeginn bis in den späten Nachmittag hinein werden voraussichtlich folgende Buslinien bestreikt: Buslinien FB-40, FB-41, FB-42, FB-43, FB-44 und FB-45.

Die Gewerkschaft ver.di hat Arbeitskampfmaßnahmen bei den privaten Omnibusbetrieben in Hessen angekündigt.

Im folgenden Link sammeln wir die uns bekannten Informationen: https://t.co/oza2QYGDKH#streik pic.twitter.com/6SNFyOtMNd — RMV Dialog (@RMVdialog) September 26, 2019

Frankfurt und Offenbach: Verdi-Streik von Busfahren in Hessen

Update vom Donnerstag, 26.09.2019, 13.51 Uhr: Der Linienbusverkehr in Offenbach wird am Freitag (27.09.2019) voraussichtlich lahmgelegt. Grund ist der Stadt Offenbach zufolge ein Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi. Wie die Stadt mitteilt, kann es „im Liniennetz der Offenbacher Stadtbusse während des gesamten Tages von 4 Uhr morgens bis 2 Uhr des Folgetages zu Komplettausfällen kommen“.

Betroffen sind alle neun Stadtbuslinien (101 bis 108 und 120) der Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB) und der Schülerverkehr. „Die Einrichtung eines Notfahrplans mit Ersatzverkehren wird voraussichtlich nicht möglich sein“, heißt es vonseiten der Stadt. Aktuelle Informationen stellen die Stadtwerke auf ihrer Internetseite bereit.

Verdi: Streik von Busfahrern in Frankfurt und Offenbach

Der RMV teilt derweil mit, dass noch nicht abzusehen sei, inwieweit der Busverkehr im RMV-Gebiet von den Streiks betroffen sein wird. „Die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiQ rechnet noch vor den Herbstferien mit Warnstreiks im Busverkehr in Frankfurt“, heißt es auf der Homepage.

„Konkrete Ankündigungen der Gewerkschaft Verdi liegen allerdings noch nicht vor“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Frankfurt. „Da wir aber davon ausgehen, dass es zu Warnstreiks kommen wird, wollen wir ihnen die Chance bieten, sich rechtzeitig auf Störungen beim Busverkehr einzustellen“, sagt Klaus Linek, Pressesprecher von traffiQ.

Die Verkehrsunternehmen raten ihren Fahrgästen, sich vor den Fahrten umfassend zu informieren. Die Straßenbahnen, S-Bahnen und Züge in Frankfurt und Offenbach sind nicht von dem Streik betroffen.

Frankfurt: Verdi will bald Streik von Busfahrern in Hessen

Erstmeldung vom Mittwoch, 25.09.2019, 9.41 Uhr: Frankfurt/Offenbach - Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen für 4400 Busfahrer privater Omnibusbetriebe in Hessen droht die Gewerkschaft Verdi nun mit Streiks. Die Tarifkommission von Verdi hatte am Dienstag (24.09.2019) beschlossen, die Verhandlungen abzubrechen.

Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer hatte demnach in der dritten Runde kein Angebot vorgelegt. Das teilte Verdi in Frankfurt mit. „Mit Arbeitskampfmaßnahmen ist jetzt zeitnah zu rechnen“, heißt es deshalb vonseiten der Gewerkschaft.

Nach Informationen von ffh.de bedeutet das: noch diese Woche. Wie eine Sprecherin von Verdi auf Nachfrage mitteilt, will die Gewerkschaft den Zeitpunkt des Streiks etwa zwölf Stunden vorher ankündigen.

Frankfurt: Verdi droht mit Streik von Busfahrern „zeitnah“

Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel sagte: „Die Arbeitgeber wollten über betriebliche Altersversorgung sprechen und nicht über lineare Gehaltserhöhung, wie eigentlich vorgesehen. Dies betrachten wir als pure Ignoranz.“

Verdi fordert für die Busfahrer privater Omnibusbetriebe in Hessen die Erhöhung des Grundgehalts von 13,50 Euro auf 16,60 Euro. Der Grundurlaub soll auf 30 Tage innerhalb der geforderten Fünf-Tage-Woche erhöht werden. Derzeit sind es Verdi zufolge 25 Tage. Gewerkschaftsmitglieder sollen laut Forderung zwei zusätzliche Urlaubstage erhalten.

Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Von den Streiks betroffen wären laut Verdi unter anderem die Unternehmen ICB, MainMobil Frankfurt und MainMobil Offenbach, Sippel und Viabus. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) fällt als kommunales Verkehrsunternehmen nicht darunter.

Was tun beim Streik? Tipps fürs Rhein-Main-Gebiet

So können Fahrgäste auch bei einem Streik ans Ziel kommen:

Nutzen Sie - wenn vorhanden - andere Fahrtoptionen - zum Beispiel die S-Bahnen, U-Bahnen und Trams.

- zum Beispiel die S-Bahnen, U-Bahnen und Trams. Informieren Sie sich vor der Fahrt - und planen Sie mehr Zeit ein.

- und planen Sie mehr Zeit ein. Verschieben Sie Fahrten, die nicht dringend sind.

kke/ror/dpa