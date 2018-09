Frankfurt „Oper des Jahres“

Blick von der Bühne der Oper Frankfurt in den Zuschauerraum. - Foto: Aumüller

Frankfurt - Es bedeutet höchste Qualität in allen künstlerischen Bereichen: Frankfurt ist „Opernhaus des Jahres“. Zum vierten Mal hat das Fachmagazin „Opernwelt“ das Haus am Willy-Brandt-Platz ausgezeichnet. Von Klaus Ackermann

Dreimal konnte allein schon der Frankfurter Intendant Bernd Loebe die alljährlich von 50 internationalen Autoren getroffene Auswahl für sein Haus verbuchen. Schon im August hatte die Oper Frankfurt in der „Deutschen Bühne“ den Spitzenplatz in der Kategorie „Überzeugende Gesamtleistung eines Hauses“ erreicht. Den einen hat’s gewundert, die andere ist voll des Lobes über diesen großartigen Sieg.

Während Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) „von Herzen“ gratuliert, freut sich der Intendant über die Auszeichnung trotz der vom ihm konstatierten „merkwürdigen Anreihung von Opern“ 2017/18.

„Gewürdigt wird ein Haus, das unter Bernd Loebe und seinem Team seit vielen Jahren durch ein klug ausbalanciertes Programm, starke Regiehandschriften, eine exzellente Repertoirepflege und hohe Ensemblekultur Aufsehen erregt“, so die Jury der „Opernwelt“.

In der Tat hat der Frankfurter Opernchef bei seiner Mischung aus Opernraritäten, Bühnennovitäten und Klassikern ein glückliches Händchen. In der nun ausgezeichneten Saison waren es etwa das „Capriccio“ von Richard Strauss, Meyerbeers „L’Africaine – Vasco da Gama“ die Uraufführung von Arnulf Herrmanns „Mieter“ oder Léhars „Lustige Witwe“. Dabei habe alles mit einem Flop begonnen, plaudert Loebe aus dem Nähkästchen. Verdis „Troubadour“ ist bei der Kritik nicht gut weggekommen, hat aber an der Kasse gepunktet.

Dass die Oper und ihr Intendant nicht auf Stars, sondern eher auf junge Sängerdarsteller fixiert seien, merkt die Kulturdezernentin wohlwollend an. In ihr Lob schließt Hartwig neben Ensemble, Chefdirigent Sebastian Weigle und das Opern- und Museumsorchester auch die vielen Mitarbeiter vor und hinter der Bühne ein. Frankfurt habe eine „demokratische Oper“, deren hohes künstlerisches Niveau es zu erhalten und ihre bauliche Ausgestaltung voranzutreiben gelte, gibt sie sich kampfbereit.

„Voller Lust und Kraft“ will Loebe auch seine 17. Saison angehen. 2019/20 werde vor allem bei Werken von Mozart, Puccini und Wagner nachgelegt. So soll auch ein neuer „Tristan“ erarbeitet werden, verriet der Intendant. In der unendlichen Geschichte des Um- und Neubaus der Städtischen Bühnen dürfte diese Auszeichnung ein starkes Argument sein.

