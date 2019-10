Frankfurt: Autofahrer rast auf Fußgänger zu – Verletzte im Ostend 

Im Frankfurter Stadtteil Ostend hat die Polizei einen Mann festgenommen, der offenbar versucht hat, zwei Fußgänger mit seinem Auto zu überfahren.

Frankfurt – Im Ostend ist es in der Nacht von Mittwoch (2.10) auf Donnerstag (3.10) zu einem gewaltsamen Vorfall gekommen. Offenbar hat ein Autofahrer versucht, zwei Fußgänger zu überfahren.

Frankfurt: Versuchtes Tötungsdelikt

Dabei fuhr der Mann mit seinem Wagen direkt auf zwei Passanten zu, die dem heranrasenden Auto nur knapp ausweichen konnten. Die beiden Personen überlebten und kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der rund 30 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer flüchteten zunächst, rasten bei dem Fluchtversuch allerdings gegen einen Baum. Anschließend versuchten die beiden Tatverdächtigen, zu Fuß zu flüchten.

Flüchtige Täter im Frankfurter Ostend

Die Polizei konnte die beiden Männer jedoch aufspüren und festnehmen. Die Hintergründe des Vorfalls in der Nacht zum Donnerstag waren völlig unklar. Auch die genauen Identitäten der Beteiligten gab die Polizei zunächst nicht an. Die beiden Fußgänger sollen Mitte 30 sein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

