Feldmann ist offen für die Rekonstruktion der Paulskirche 

Die Eröffnung der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche am 18. Mai 1848 mit Heinrich von Gagern als Präsident. Farbige Lithographie, zeitgenössisch nach Zeichnung von Paul Bürde (1819 - 1874).

Nach dem Krieg wurde die zerstörte Paulskirche wiederaufgebaut - in betont schlichtem Stil. OB Feldmann (SPD) hält die Rekonstruktion des klassizistischen Originals für möglich.

Frankfurt - Im Jahr 2023 sollte die Paulskirche in neuem Glanz erstrahlen. Pünktlich zur 175-Jahr-Feier der Nationalversammlung, der ersten Zusammenkunft frei gewählter Volksvertreter. So sah zumindest der bisherige Zeitplan der Stadt Frankfurt aus. Doch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) stellt ihn in Frage. "Ich möchte eine breite Debatte darüber führen, wie die Paulskirche künftig aussehen soll und wie es gelingen kann, sie als lebendigen Ort der Demokratie für verschiedene Gruppen zu öffnen", sagte Feldmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine solche Debatte, in die Frankfurter Bürger sowie Vertreter der Bundespolitik mit einbezogen werden, brauche Zeit. "Mein Ziel wäre es, dass sie bis zum Jubiläum im Jahr 2023 abgeschlossen ist."

Der Oberbürgermeister will dabei auch eine Frage neu diskutieren, die von der Römerkoalition bereits für erledigt erklärt wurde: Soll die Paulskirche nur saniert werden, also der derzeitige Nachkriegszustand erhalten bleiben, oder wäre eine Rekonstruktion des klassizistischen Originals möglich?*

Bei Wiederaufbau der Paulskirche wurde auf einiges verzichtet – deutlich nüchterner Stil

An den historischen Nationalversammlungssaal erinnert in der heutigen Paulskirche kaum mehr etwas. Das bei Luftangriffen zerstörte Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg rasch wieder aufgebaut, allerdings in einem deutlich nüchterneren Stil. Im Inneren ist von der historischen Versammlungsstätte, einem Geburtsort der deutschen Demokratie, kaum mehr etwas zu erkennen. Im Plenarsaal sind die den Raum prägenden Säulen verschwunden. Auch auf den Emporenring, von dem aus das Volk 1848 bis 1849 seinen Vertretern über die Schulter sehen konnte, wurde beim Wiederaufbau 100 Jahre später verzichtet.

Bei der nun anstehenden Sanierung, die zum Großteil durch den Bund finanziert werden soll, wollte die Stadt bisher keine Rückkehr zum Originalzustands.* "Pläne für eine Rekonstruktion der Paulskirche in ihrer ursprünglichen Form gibt es nicht", antwortete Baudezernent Jan Schneider (CDU) im Frühjahr auf eine Frage aus der Stadtverordnetenversammlung. In der schwarz-rot-grünen Koalition hatte man sich auf diese Marschroute geeinigt. "Unser derzeitiger Stand ist, dass wir die Sanierung des Nachkriegszustandes planen", bestätigte Schneiders Sprecher Günter Murr am Montag, dass sich daran bislang nichts geändert hat.

Doch Oberbürgermeister Feldmann hält das für falsch. "Wir müssen diese Diskussion führen. Und zwar in aller Gründlichkeit. Selbst wenn wir am Ende alle Rekonstruktionsideen verwerfen", sagte er.

Neubau des Demokratiezentrums direkt neben der Paulskirche?

Auch eine weitere Idee bringt Feldmann ins Spiel: den Neubau eines Demokratiezentrums neben der Paulskirche. Dort könnte Platz für Ausstellungen und Veranstaltungen sein. Die Inhalte sollten gemeinsam mit Bürgern erarbeitet werden. Als mögliches Baugrundstück schlägt er die derzeit als Parkplatz genutzten Fläche an der Berliner Straße westlich der Paulskirche vor. Auch die Kosten dieses Baus würden zum Großteil vom Bund übernommen. Das sei ihm bei Gesprächen im Bundespräsidialamt sowie im Kanzleramt signalisiert worden, sagte Feldmann. "Die Stadt Frankfurt müsste sich mit einem eher symbolischen Betrag beteiligen."

Die bisherigen Pläne der Stadt sehen hingegen ein Paulskirchen-Besucherzentrum im Kämmereigebäude vor, das südlich an das von Feldmann vorgeschlagene Baugrundstück grenzt.

