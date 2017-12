Feldmann stellt sich ins Rampenlicht

Frankfurt - In Frankfurt wird am 25. Februar der OB gewählt: Peter Feldmann (SPD) hat gute Chancen auf eine zweite Amtszeit. Doch im Wahlkampf wird ihm missbräuchliche Inszenierung vorgeworfen. Die Kritik kommt nicht allein vom politischen Gegner. Von Thomas Maier

Wenige Tage vor Weihnachten hat Peter Feldmann bei fröstelnden Temperaturen Journalisten in die berühmte „Goldene Waage“ der neu entstehenden Frankfurter Altstadt geladen. Ein maßgeschneiderter Termin für Frankfurts Oberbürgermeister, der am Kaiserdom durch das fast fertig rekonstruierte Renaissancegebäude führt – und sich über schöne Bilder in den Medien am nächsten Tag freuen darf.

Zwei Monate vor der Oberbürgermeisterwahl am 25. Februar ist der Amtsinhaber von der SPD fast überall präsent. Auf dem Programm hat er nicht nur viele Termine in der Altstadt, die nach fast sechs Jahren Bauzeit und rund 100 Millionen Euro Kosten im kommenden September eröffnet werden soll. Auch beim Thema Wohnungsbau, das zu den brennendsten Problemen in der Boom-Stadt Frankfurt gehört, gibt sich Feldmann immer volksnah. Die politische Sprengkraft fehlender Wohnungen und immer teurer werdender Mieten hatte er instinktsicher schon vor sechs Jahren im Wahlkampf erkannt, als er überraschend Nachfolger der populären Petra Roth (CDU) wurde.

Lange bevor der umtriebige OB im November von seiner Partei als Kandidat fast einstimmig wieder auf den Schild gehoben wurde, hat Bernadette Weyland für die CDU den Kampf um die Macht im Römer gestartet. Die ehemalige Finanzstaatssekretärin, mit 60 Jahren ein Jahr älter als Feldmann, setzt besonders auch auf die sozialen Medien wie Facebook. Dort gibt sie sich betont frisch und jugendlich. Doch ihr Bekanntheitsgrad hält sich weiter in Grenzen. Weniger hip ist, dass Weyland mangels zündender Themen das eher die Älteren bewegende Thema Sicherheit gewählt hat. Es geht ihr um die Drogenkriminalität und Verwahrlosungstendenzen im – inzwischen zum großen Szenetreff avancierten – Bahnhofsviertel oder auf der Einkaufsstraße Zeil. Auch Grünen-Kandidatin Nargess Eskandari-Grünberg hat bisher wenig von sich reden gemacht. Dabei hat Frankfurt immer zu den Hochburgen der Ökopartei gehört.

Feldmann könnte also dem näherrückenden Wahltermin recht gelassen entgegensehen, wäre da nicht der Vorwurf, er missbrauche die PR-Abteilung im Römer zur eigenen Inszenierung. Eine Kritik, die nicht allein von Feldmanns politischen Gegnern kommt, sondern auch von den großen Frankfurter Zeitungen. Um im rechten Lichte zu stehen, hat Feldmann Anfang dieses Jahres das Presse- und Informationsamt (PIA) in ein Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KUS) umfunktioniert – sein alter Vertrauter und PR-Profi Tarkan Akman ist jetzt Chef der großen Behörde.

Das Büro Feldmanns, der sich in seinen Reden gern der großen kritisch-liberalen Tradition Frankfurts verpflichtet fühlt, will zu den Vorwürfen des Amtsmissbrauchs nicht offiziell Stellung nehmen. Vor einigen Wochen sagte der OB in einem Interview, dass er sein „Gesicht dafür herhalte“, um für Stadt und Unternehmen zu werben. Das macht er auch für die Frankfurter Altstadt, deren umstrittener Wiederaufbau zwischen Dom und Römer Feldmann einst selbst kritisch betrachtete. Jetzt ist er oberster Fan des Projekts. „Es reißt mich mit“, sagt Feldmann zu seinem Sinneswandel bei seiner durchaus fachkundigen Präsentation der „Goldenen Waage“. Rund 20-mal hat Feldmann schon durch die Altstadt geführt.

Unmittelbar vor der OB-Wahl soll es im Februar jetzt noch einen Termin zur „Pre-Opening“ der Altstadt geben – mit der Begehung des „Krönungswegs“, den einst die Kaiser vom Dom zum anschließenden Festbankett im Römer genommen haben. Der Februar-Termin sei ein Wunsch des OB, räumt der Geschäftsführer der für das Großprojekt zuständigen Dom-Römer-GmbH, Michael Guntersdorf, ein. Er sieht aber seine Organisation, deren Aufsichtsratsvorsitzender Feldmann ist, als „komplett“ überparteilich. „Die OB-Wahl ist uns wurscht.“

Die CDU, im Rathaus die stärkste Fraktion, ist empört. Das „Pre-Opening“ sei ein reiner Wahlkampf-Termin für Feldmann ohne sachlichen Grund, wettert der Unions-Fraktionschef im Römer, Michael zu Löwenstein. „Ich halte das für rechtswidrig“, sagt der Unionsmann, der auch im Aufsichtsrat der Dom-Römer-GmbH sitzt. (dpa)

Quelle: op-online.de