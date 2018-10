Polizeiaufgebot geht gegen Kriminalität im Bahnhofsviertel vor

Frankfurt - Die Frankfurter Polizei hat mit einem Großaufgebot über mehrere Stunden Gaststätten, Spielotheken und Menschen im Bahnhofsviertel kontrolliert.

"Wir sind mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort", sagte Polizeisprecher Andrew McCormack während des Einsatzes am Mittwochabend. Mehrere Straßen wurden teilweise abgeriegelt und Kontrollen durchgeführt - dabei seien Drogen in geringen Mengen gefunden worden. Es habe 14 Strafanzeigen und sechs Festnahmen gegeben, wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte. Außerdem seien zwei Messer und zwei geklaute Handys gefunden worden.

Ziel der Aktion sei ein ganzheitlicher Ansatz, der kriminelle Strukturen aufdecken solle. Daher sei neben der Polizei etwa auch die Steuerfahndung im Einsatz, die verschiedene Lokalitäten kontrolliert habe. "Es geht auch darum, Präsenz zu zeigen. Wir wollen ein Signal an Kriminelle senden, dass sie hier nicht das Sagen haben", sagte McCormack. Natürlich sei man jeden Tag mit Beamten im Bahnhofsviertel vor Ort - an diesem Abend jedoch mit besonders vielen. Erst vor rund einem Monat gab es dort eine Großkontrolle mit rund 500 Einsatzkräften. Die Gegend gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. (dpa)

