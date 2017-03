Polizeistreife stößt mit Auto zusammen

Frankfurt - Auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt krachen am Donnerstagmorgen ein Streifenwagen und ein BMW 5er zusammen. Die drei Insassen kommen ins Krankenhaus.

Es ist etwa 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen. Ein Streifenwagen ist laut Polizei gerade auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt unterwegs zu einem Einsatz in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit kommt ein BMW 5er von der A661 gefahren. Laut Polizeiangaben kracht der Streifenwagen daraufhin in die Fahrerseite des BMW. Der Fahrer im Auto wird eingeklemmt, die Feuerwehr kann ihn aber wohl kurz darauf befreien. Er sowie die beiden Beamten im Polizeiauto kommen ins Krankenhaus.

Die beiden Wagen sind nach dem Unfall nur noch Schrott, wie eine Polizeisprecherin berichtet. Über die Schwere der Verletzungen bei den betroffenen Personen können aktuell aber noch keine Angaben gemacht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie Beseitigung der Trümmer kam es zu Sperrungen. (jo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa