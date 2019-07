Bekommt der Hauptbahnhof ein weiteres Gleis? – RMV fordert mehr Kapazität

Die Kapazität des Frankfurter Hauptbahnhofs soll wachsen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) drängt auf eine ganz pragmatische, recht schnell umsetzbare Vergrößerung.

Frankfurt - Ein leicht verwahrloster Parkplatz neben dem Bahnsteig von Gleis 24: So zeigt sich rein physisch das nordwestliche Ende des Hauptbahnhofs Frankfurt. Wer "Gleis 25" sucht, muss die neben dem Nordflügel des Bahnhofs vorbeiführende Poststraße überqueren. Er landet in einer Eckkneipe, an der die Zeit bei Ebbelwei und Zigarettenqualm stillsteht.

Doch es gibt noch ein anderes Gleis 25. Es ist ganz am äußeren Ende des Bahnsteigs von Gleis 24 zu finden. Hier liegen noch alte Gleise, eine Weiche gar, die sogar zu einem einstigen Gleis 26 geführt haben dürfte. Überbleibsel aus einer alten, alten Zeit.

An diese Zeit aber hat man sich nun beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) erinnert. Die Planer nämlich zermartern sich Jahr für Jahr die Köpfe, wie sie angesichts der massiv steigenden Nachfrage möglichst immer mehr Züge in den Hauptbahnhof fahren lassen können. Zugleich will der Bund, dass die Bahn bis 2030 ihr Fernverkehrsangebot verdoppelt.

Fernbahntunnel erst in den 2030er Jahren – RMV sieht Verkehrszuwächse mit Sorge

Das kann der Frankfurter Hauptbahnhof, die wichtigste Drehscheibe des deutschen Fernverkehrs, nicht einfach so schaffen. Er gilt heute als völlig überlastet: Eine komplette ICE-Linie muss den Hauptbahnhof bereits umfahren. Ihre Züge halten vor der Fahrt nach Berlin via Braunschweig nur dribbdebach: am Fernbahnhof des Flughafens und am Südbahnhof.

Zwar hat der Bund denBau eines 3,5 Milliarden Euro teuren Fernbahntunnels in Aussicht gestellt*. Doch bis dieser mit seinen zwei Gleisen mehr Kapazität schafft, dürfte es wohl bis in die zweite Hälfte der 2030er-Jahre dauern.

Doch was geschieht bis dahin? Die Verkehrszuwächse sieht der RMV mit Sorge: "Sollen signifikant mehr Züge die Station ansteuern, braucht es zusätzliche Kapazitäten", erklärt Sprecherin Vanessa Rehermann. Daher fordere der RMV die Reaktivierung von Gleis 25. "Das Gleis kann für zusätzliche Züge des Regionalverkehrs genutzt werden und wäre ein wichtiger Schritt für mehr Kapazitäten im Hauptbahnhof", erläutert Rehermann.

Deutsche Bahn hat längst andere Pläne fertig – Parkhaus und Platz für Fahrräder

Mit dem Wunsch ist der RMV vor nicht allzu langer Zeit auch an die Bahn herangetreten. Und das war offenbar auch wirklich höchste Eisenbahn: Der Staatskonzern hat nämlich längst andere Pläne fertig. Ein Parkhaus soll auf der Parkplatzfläche gebaut werden, die sich dort befindet, wo einst der Gleisstrang lag.

Das Parkhaus zwischen Poststraße und den Gleisen in Verlängerung der Nordhalle soll Platz für 200 Fahrzeuge bieten. Gut 18 Meter hoch soll es werden und fünf Parkebenen bieten. Diese würden dann ab dem ersten Stockwerk über den Bahnsteig hin auskragen, diesen zu drei Vierteln seiner Breite als Dach überspannen. Das geht aus aktuellen Plänen und einer Ausschreibung von vor rund zwei Jahren hervor.

In der alten Postpaketkammer im Untergrund soll zudem ein Fahrradparkhaus mit 700 Stellplätzen eingerichtet werden. Hier im Untergrund ist demnach auch ein Logistikzentrum für den Bahnhof vorgesehen.

Deutsche Bahn muss über Lösungen nachdenken – Sanierung der B-Ebene startet noch in diesem Jahr?

Nach der Intervention des RMV lässt sich der Parkhausbau aber nicht mehr wie vorgesehen realisieren, weil der bisherige Entwurf die Fläche von Gleis 25 komplett nutzt. Das bestätigt eine Bahn-Sprecherin: "Wir müssen schauen, wie die Planungen für das in der Poststraße vorgesehene Parkhaus und den Ver- und Entsorgungskomplex angepasst werden müssen." Man habe "jetzt begonnen, über Lösungsvorschläge nachzudenken".

+ Außerhalb der Bahnhofshalle, am Ende des Bahnsteigs, sind die Überreste des alten Gleises 25 noch erkennbar, sogar die Weichen zum einstigen Gleis 26. © Dennis Pfeiffer-Goldmann

Sauer auf den RMV ist die Bahn dabei nicht: "Es ist ja für alle wichtig, die Kapazitäten des Hauptbahnhofs zu erweitern", räumt die Sprecherin des Staatskonzerns ein. Wie lange die Umplanung dauere und ob sich das Projekt damit verzögere, ist nach Angaben der Sprecherin bisher nicht absehbar. Allerdings läuft die Uhr für die Bahn. In diesem Jahr will sie mit dem 135 Millionen Euro teuren Umbau der B-Ebene beginnen sowie der Sanierung des Nordflügels. Vier Jahre lang sollen diese Arbeiten dauern.

Danach soll der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden. Sobald es dort losgeht, muss das Parkhaus fertig sein - wohl 2023. Schließlich soll der Neubau Ersatz bieten für jene Stellflächen, die sich bislang auf dem Vorplatz und nördlich des Bahnhofsgebäudes befinden. Die Schokoladenseite des Hauptbahnhofs soll in Zukunft autofrei sein.

Von Dennis Pfeiffer-Goldmann

Info: Zu kurz für ICEs, aber doch sehr hilfreich

Ein wieder aufgebautes Gleis 25 ganz im Norden des Gleisfelds des Hauptbahnhofs wäre mit wohl einer Bahnsteiglänge von nur etwa 130 Metern deutlich kürzer als die meisten anderen Gleise. Für ICEs, die in den kürzesten Standardlängen 200 Meter messen, wäre das erheblich zu kurz.

Allerdings könnte das Gleis dennoch sehr effektiv genutzt werden - für den Nahverkehr. Denn sowohl die Züge, die Betreiber Vias auf der Rheingau-Linie nach Neuwied einsetzt, sind selbst in der üblichen Doppeltraktion mit 120 Metern Länge kurz genug, um hinzupassen. Auch für die erheblich kürzeren Regionalbahnzüge nach Königstein und jene nach Brandoberndorf würde die Bahnsteiglänge problemlos ausreichen.

Konkrete Planungen, für welche Züge Gleis 25 genutzt werden kann, gibt es bei Bahn und RMV bisher nicht. Eine Bahnsprecherin schließt wegen der geringeren Bahnsteiglänge die Nutzung für den Fernverkehr aus. "Aber es ist ja eine große Hilfe, wenn wir dort Regionalzüge halten lassen können." Dann würden andere Gleise mit langen Bahnsteigen frei für längere Züge - also auch ICs und ICEs.

Wie im Norden gibt es auch ganz im Süden ein verkürztes Gleis: das Gleis 1a. Dieses wird aktuell nicht fahrplanmäßig genutzt, sehr wohl aber bei kurzfristigen Überlastungen. Bei der Bahn liegen Pläne in der Schublade, den Bahnsteig dieses Gleises so zu erweitern, damit hier ICEs nach London abgefertigt werden könnten. Wegen der Fahrt durch den Kanaltunnel sind besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig wie im Flugzeug. Die Pläne für diese ICE-Strecke liegen bei der Bahn jedoch schon länger auf Eis, weil alle verfügbaren Züge die Fahrplansituation im Inland verbessern helfen sollen. dpg

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.