Schwerer Busunfall in Frankfurt Rödelheim: Eine Frau stirbt, viele Menschen verletzt

Update vom Dienstag, 10.09.2019, 12.59 Uhr: Die Polizei hat nach dem schweren Busunfall in Frankfurt-Rödelheim die Zahl der Verletzten nach oben korrigiert. Demnach wurden in dem beteiligten Bus vier Menschen verletzt, eine 30 Jahre alte Frau davon schwer. Der Busfahrer war unter den Leichtverletzten.

Unfall mit Bus in Frankfurt: Eine Tote und zwei Schwerverletzte

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit dem Bus der Linie 60 war am Montag (09.09.2019) eine 59-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie saß als Beifahrerin in dem Auto. Der 23 Jahre alte Fahrer, ein Angehöriger von ihr, wurde schwer verletzt.

Auch am Tag nach dem Unfall ist unklar, wie der Unfall passieren konnte. "Das sind umfangreiche Ermittlungen, das wird noch dauern", sagte ein Polizeisprecher. Ein Sachverständiger der Dekra wurde eingeschaltet.

Frau stirbt bei Unfall mit Bus in Frankfurt

Update vom Montag, 09.09.2019, 17.12 Uhr: Bei der Frau, die bei dem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus der Linie 60 und einem Auto ums Leben gekommen ist, handelt es sich um eine 59-jährige Frankfurterin. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus starb.

Der 23-jährige Fahrer des Mercedes wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er sei ansprechbar gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich fünf Personen im Linienbus. Drei von ihnen wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 11. Polizeirevier unter 069/755-11100 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Auto stößt mit Bus zusammen

Update vom Montag, 09.09.2019, 16.08 Uhr: Wie die Polizei soeben mitgeteilt hat, ist bei dem Busunfall in der Guerickestraße in Frankfurt eine Frau ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um die Beifahrerin des Autofahrers, der den Bus beim Wenden übersehen haben soll.

"Was genau passiert ist, ist noch sehr nebulös", sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Unfallstelle ist aktuell noch gesperrt.

Unfall mit Bus in Frankfurt: Beifahrerin stirbt

Erstmeldung 09.09., 15:02 Uhr: Frankfurt - Im Frankfurter Stadtteil Rödelheim hat es am frühen Nachmittag einen schweren Busunfall gegeben. Ein Linienbus ist mit einem Auto zusammengestoßen. Viele Menschen wurden verletzt, die Rettungskräfte sind vor Ort. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

In der Guerickestraße in Rödelheim ist es laut Angaben der Frankfurter Feuerwehr am frühen Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Fahrer des Autos beim Wenden den Bus übersehen haben und dann mit diesem frontal zusammengestoßen sein. Bei dem Unfall wurden viele Menschen verletzt. Vor allem der Autofahrer und seine Beifahrerin trugen schwere Verletzungen davon.

Frankfurt: Unfall zwischen Bus und Auto

Notarzt, Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort, denn mindestens neun Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. Vor allem die Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Aber auch fünf Buspassagiere kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Informationen zur Verkehrsbehinderungen liegen derzeit noch nicht vor. Auch steht noch nicht fest, wie lange die Guerickestraße noch gesperrt sein wird.

Frankfurt: Unfall in Rödelheim mit Linienbus

