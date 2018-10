52-Jähriger aus dem Main gerettet

Frankfurt - Polizeibeamte retten am Tag der Deutschen Einheit am Tiefkai einen Mann aus dem Main. Ein Zeuge beobachtet den 52-Jährigen zuvor im Wasser - und reagiert sofort.

Gegen 9 Uhr wurde eine Streife von einem unbekannten Zeugen angesprochen, der auf eine Person im Wasser unweit der Friedensbrücke aufmerksam machte. Dort angelangt, entdeckten die Polizisten den Mann im Main, der versuchte sich an der Mauer festzuhalten. Die Beamten forderten sofort Verstärkung an und zogen den unterkühlten 52-jährigen schließlich aus dem Wasser. Vorsichtshalber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Er war wohl zu dicht am Rand gegangen, rutschte aus und fiel ins Wasser. (dr)

