Schwerer Unfall in Frankfurt: Frau fährt mit Auto in Café - Mehrere Verletzte

Die Unfallstelle ist vor dem Cafe "Glauburg" weiß markiert. Im Frankfurter Nordend ist eine Frau mit einem Auto in den Außenbereich des Cafés gefahren. Wie die Polizei mitteilte, sind dabei mindestens zwei Menschen verletzt worden.

In Frankfurt ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin ist in den Außenbereich eines Cafés gefahren. Drei Personen werden verletzt.

- Am Samstagmittag ist eine 32-jährige Frau mit einem Auto in den Außenbereich eines Cafés an der Ecke Glauburgstraße - Glücksstraße im

gefahren. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei dabei eine dort befindliche Sitzgruppe erfasst worden. Drei Frauen im Alter von 27, 49 und 42 Jahren seien verletzt worden, letztere schwer. Die Polizei hatte zunächst von zwei Verletzten gesprochen.

Laut der Feuerwehr ist auch die Fahrerin leicht verletzt worden und habe unter Schock gestanden. Wie ein Sprecher der Polizei äußerte, habe die 32-Jährige „aufgrund der baulichen Veränderungen an dem Auto die Pedale vertauscht.“ Die Frau hatte ursprünglich einem behinderten Mann beim Ausparken helfen wollen. Es wird von einem Unfall ausgegangen. Die Einsatzkräfte waren, der Feuerwehr zufolge, mit einem Großaufgebot vor Ort. Weiße Kreidemarkierungen der Polizei zeugten auch am Nachmittag noch von dem Vorfall im Frankfurter Nordend. Das Café blieb den restlichen Tag geschlossen.

Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass die 49-jährige Frau schwer verletzt wurde. Das war ein Fehler und wir bitten, dies zu entschuldigen.

Update vom Samstag, 30.05.2020, 14.09 Uhr: Am Samstagvormittag (30.05.2020) ist eine Frau über die Terrasse eines Cafés an der Ecke Glauburgstraße - Gluckstraße im Frankfurter Nordend gefahren. Dabei wurden nach derzeitigen Informationen drei Personen verletzt.

Die Frau hatte einem Autofahrer mit Behinderung beim Ausparken helfen wollen. Dabei hatte sie Bremse und Gas verwechselt. Laut dem Radiosender „FFH“ wurden drei Frauen im Alter von 49, 42 und 27 Jahren bei dem Unfall verletzt. Die 42-Jährige schwer.

Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen Audi handeln. Auf einem Foto ist das Unfallfahrzeug vor der Terrasse vom Café „Glauburg“* zu sehen. Der Wagen wurde bereits abgeschleppt. Die Verletzten werden im Krankenhaus behandelt.

Erstmeldung vom Samstag, 30.05.2020: Frankfurt - Im Nordend ist es am Samstagvormittag (30.05.2020) zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Frau ein Auto in den Außenbereich eines Cafés an der Glauburgstraße gesteuert hat. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Zu dem Unfall kam es, weil die Frau einem Mann mit Behinderung beim Ausparken helfen wollte. Das Fahrzeug stand in einer Parklücke an dem Frankfurter Café. Beim Ausparken sei das Auto dann in den Sitzbereich des Cafés gefahren. Genaue Hintergründe sind noch unklar.

In der #Glauburgstraße Ecke #Gluckstraße kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine Dame hat Bremse mit Gas beim Ausparken verwechselt. Zwei Personen wurden verletzt. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) May 30, 2020

Zunächst war nur von zwei verletzten Personen die Rede. Wie ein Sprecher der PolizeiFrankfurt jedoch auf Anfrage der Redaktion sagte, hat sich mittlerweile noch ein drittes Unfallopfer gemeldet, das leicht verletzt ist. Die Autofahrerin steht unter Schock.

*Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass das Unfallauto vor dem "Café im Glück" steht. Das war ein Fehler und wir bitten, dies zu entschuldigen.

