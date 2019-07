Lkw-Fahrer löst Kettenreaktion aus: A3 stundenlang gesperrt  

Schwerer Unfall auf der A3 bei Seligenstadt: Ein Lkw-Fahrer löst eine Kettenreaktion aus - und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Es kommt zu Staus.

Update, 18:54 Uhr: Der schwere Unfall auf der A3 bei Seligenstadt in Fahrtrichtung Frankfurt ist nach ersten Erkenntnissen von einen Lkw-Fahrer ausgelöst worden. Der 59-Jährige aus Portugal löste eine Kettenreaktion aus, in deren Folge er lebensgefährlich verletzt wurde. Die A3 war stundenlang gesperrt. Die Vollsperrung erst wieder um 17.45 Uhr aufgehoben. Der Unfall löste erhebliche Behinderungen und Staus aus.

Was war geschehen? Der 59-jährige Lkw-Fahrer bremste zu spät und krachte in einen anderen Lkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Toyota geschoben. Der Toyota schleuderte dadurch auf die linke Fahrspur. Ein 26-Jähriger aus Würzburg konnte mit seinem Mercedes nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte in den Toyota.

Der 26-Jährige und der 45-jährige Fahrer des Toyota aus Klingenberg (Kreis Miltenberg) blieben beide unverletzt. Der 39-jährige Fahrer des Lkw aus Darmstadt verletzte sich leicht, wurde aber nach einer ersten Untersuchung am Unfallort auf eigenen Wunsch hin entlassen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro.

A3: Fahrbahn nach Unfall voll gesperrt

Update, 16:10: Die Vollsperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt besteht weiterhin. Der verunglückte LKW wird derzeit abgeschleppt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Update, 14:11 Uhr: Der den Unfall verursachende LKW-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Bei ihm soll eine Blutentnahme durchgeführt werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Ein Hubschrauber der Polizei macht aktuell Bilder von der Unfallstelle.

Vollsperrung auf A3 – LKW-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Erstmeldung vom 17. Juli, 12:18 Uhr: Seligenstadt – Nach einem schweren Verkehrsunfall gegen 11.45 Uhr ist die Autobahn 3 kurz vor einer Baustelle bei Seligenstadt in Richtung Frankfurt aktuell voll gesperrt. Bislang ist nur bekannt, dass zwei Personen- und zwei Lastkraftwagen an dem Unfall beteiligt sein sollen. Eine Person soll in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigte. Die Vollsperrung der Autobahn besteht weiterhin. Der verunglückte LKW wird derzeit abgeschleppt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

A3: Vollsperrung sorgt für Stau

Zum genauen Hergang und zur Dauer der Vollsperrung kann derzeit noch nichts Näheres gesagt werden. Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird ab dem Autobahndreieck Seligenstadt über die Autobahn 45 in Richtung Hanau abgeleitet. Die Vollsperrung der Autobahn besteht weiterhin. Der verunglückte LKW wird derzeit abgeschleppt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

