Frankfurt sucht Ausweichquartier für die Städtischen Bühnen

Ein enormes Bauprojekt steht in Frankfurt an: Sanierung oder Abriss und Neubau von Oper und Schauspiel kosten bis zu 889 Millionen Euro und könnten bis zu elf Jahre dauern. Offenbach bietet den Frankfurtern eine Interimsbühne an.

Offenbach/Frankfurt - Ist es eine Schnapsidee? Oder eine ernst zu nehmende Alternative? Die Vision, die Städtischen Bühnen Frankfurt während ihrer Sanierung nach Offenbach zu holen, kursiert derzeit in der Kulturszene. Der Vorschlag ist jedoch sehr umstritten. Von Lisa Berins

Es war nach eigenen Angaben eine „wahnwitzige Idee“, die Willy Praml, Chef des freien Theaters in der Frankfurter Naxoshalle, vor Kurzem in den Raum stellte: Was wäre, wenn man das Frankfurter Schauspiel für die Zeit der Sanierung nach Offenbach verlagern würde? In der Mainmetropole steht in den nächsten Jahren eine zeitaufwendige und kostspielige Erneuerung der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz an. Der Um- oder Neubau verschlingt nach Meinung von Gutachtern über 800 Millionen Euro – mehr als der Neubau der Hamburger Elbphilharmonie – und könnte etwa sechs bis elf Jahre dauern. In dieser Zeit müssten die beiden dort beheimateten Bühnen, Oper und Schauspiel, vorübergehend geschlossen oder an andere Orte verlagert werden.

Pramls Vorschlag, das Schauspiel für die Zeit der Bauphase nach Offenbach zu holen, kommt am anderen Mainufer außerordentlich gut an. „Ich finde die Idee keineswegs wahnwitzig“, sagt Offenbachs Kulturdezernent Felix Schwenke (SPD) unserer Zeitung. Im Gegenteil: Es sei doch „naheliegend“, die Bühnen temporär in die Nachbarstadt zu verlegen. Das sei eine durchaus praktikable Variante, die man auch aus anderen europäischen Metropolregionen kenne – etwa aus Paris. Dort, so Schwenke, sei die neue Philharmonie de Paris sehr bewusst an den östlichen Stadtrand in ein ehemaliges Arbeiterviertel gebaut worden, wo es – wie in Offenbach – einen hohen Migrantenanteil gebe. Die Wahl einer solchen Gegend könne durchaus positive Effekte haben, findet Willy Praml: Im Idealfall spreche man „theaterungewohnte Schichten“ an und könne somit ein neues Publikum gewinnen, so der Theaterchef. „Ein solches Vorbild ließe doch wirklich Nachahmer auf den Plan rufen, was einer Metropolregion wie der unseren gut zu Gesicht stünde, oder?“

Die Vision hat derweil in Offenbach ganz konkrete Formen angenommen. Vor Kurzem gab es sogar ein Gespräch mit Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Als mögliche Spielstätten hat Schwenke etwa das Offenbacher Capitol im Visier, die Alte Schlosserei der EVO oder auch die große Fabrikhalle auf dem Clariant-Gelände. Allerdings müssten diese Orte erst einmal theatertauglich umgebaut werden: Ansteigende Sitzreihen im Saal, Probebühnen und Werkstätten fehlten bisher. „Dieser Umbau – beim Capitol ja eher Rückbau – müsste dann zügig gemeinsam politisch gelöst – sprich finanziert werden“, so der Offenbacher Kulturdezernent. „Dafür müsste entweder das Betriebsmodell des Capitol geändert und dieses mehrere Jahre aus dem kommerziellen Vermietungsgeschäft genommen werden, oder das Programmkonzept des Schauspiels müsste angepasst werden.“ Es sei also nichts, „was über Nacht und ohne Nebenwirkungen“ gehe.

Und natürlich auch nicht ohne Zustimmung aus Frankfurt. Doch an ihr hakt es derzeit. Im Frankfurter Kulturdezernat sieht man die Vision eines temporären Theaters in Offenbach lediglich als „kurz diskutierte Idee“. „Generell begrüße ich städteübergreifende Visionen und Kooperationen ausdrücklich“, formuliert Ina Hartwig auf Anfrage unserer Zeitung. Allerdings handle es sich um Städtische Bühnen und nicht um Landeseinrichtungen. „Sie werden von der Stadt Frankfurt finanziert. Es wäre schwer darstellbar, warum das Programm eines von dieser Stadt finanzierten Betriebes an einem anderen Ort stattfindet.“

Stattdessen hat Ina Hartwig bereits andere Ideen für die Zeit der Bauphase. In Frankfurt gebe es nämlich genügend Flächen, die sich als Ausweichquartiere eignen würden. Denkbar wäre ein Interimsaufbau auf dem Kulturcampus in Bockenheim. So würde eine „Multifunktionshalle“ mit Probe- und Aufführungsbühne entstehen, die später als ein „Zentrum für die Künste“ genutzt werden könnte – etwa vom Ensemble Modern, der Jungen Deutschen Philharmonie, der Dresden Frankfurt Dance Company und dem Frankfurt Lab.

Für Offenbach scheinen die Chancen eher schlecht zu stehen. Bleibt es also lediglich bei einer Vision? Felix Schwenke habe „volles Verständnis“ für die Reaktionen aus Frankfurt, betont er. „Aber wenn das Schauspiel Frankfurt in Offenbach anklopft und wir mit einer realistischen Kooperation helfen könnten, tun wir das natürlich gern, die Neue Philharmonie Frankfurt beherbergen wir ja ebenfalls.“

Quelle: op-online.de