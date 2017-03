Terrorverdächtiger Tunesier: Anwältin will alle Rechtsmittel nutzen

Frankfurt - Nach der Ablehnung des Asylantrags eines terrorverdächtigen Tunesiers will seine Rechtsanwältin alle Rechtsmittel ausschöpfen.

Sie will so die in der vergangenen Woche zunächst noch in letzter Minute gestoppte Abschiebung ihres Mandanten verhindern. Sie habe einen Eilantrag gegen die Ablehnung des Asylantrags eingereicht, sagte Seda Basay-Yildiz am Mittwoch. Auch eine Klage des 36-Jährigen gegen seine Abschiebung sei noch anhängig. "Auch für meinen Mandanten gilt die Unschuldsvermutung", betonte Basay-Yildiz. Sie fürchte allerdings, dass an dem 36-jährigen Tunesier ein Exempel statuiert werden könne. "Wenn er schuldig ist, dann sollte er in einem rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt werden. In Tunesien erwartet ihn kein rechtsstaatliches Verfahren."

Der 36-Jährige war im Februar bei einer Anti-Terror-Razzia in Frankfurt festgenommen worden. Er soll laut Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag in Deutschland vorbereitet und ein Unterstützernetzwerk aufgebaut haben. (dpa)

