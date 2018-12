Toter vor Wohnhaus entdeckt - Polizei steht vor Rätsel

Die Hintergründe nach dem Fund einer männlichen Leiche in Frankfurt sind noch unklar.

Frankfurt - In Frankfurt wird heute Morgen ein männlicher Leichnam vor einem Wohnhaus entdeckt. Noch steht die Polizei in diesem Fall vor einem Rätsel.

Die Polizei bestätigte uns, dass es sich bei dem Toten in der Robert-Blum-Straße um einen 39-Jährigen handelt. Der Mann war heute Früh gegen 5.50 Uhr tot vor einem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung ermitteln jetzt in dem Fall. Es ist aktuell nicht klar, ob der Mann aus einem der Fenster stürzte, es sich also um einen Unfall oder sogar möglicherweise um ein Tötungsdelikt handelt. Eine Sprecherin der Polizei teilte uns auf Anfrage außerdem mit, dass „auch ein Suizid nicht ausgeschlossen werden“ könnte. (jo)

Generell berichten wir nicht über geplante Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen bietet auch die Psychiatrische Fachambulanz am Stadtkrankenhaus Hanau unter 06181-2968100. Infos für Betroffene und Angehörige gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.

