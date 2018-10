U-Bahn erfasst 19-Jährige

Frankfurt - Eigentlich steht die Fußgängerampel auf Rot, trotzdem überquert eine 19-Jährige gestern Abend die Schienen an der Station „Dornbusch“. Dabei übersieht sie aber die einfahrende U-Bahn.

Es ist Samstagabend gegen 21.10 Uhr in der Eschersheimer Landstraße: Die U-Bahn der Linie 8 ist in Richtung Heddernheim unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fährt der Zug zu diesem Zeitpunkt gerade in die Haltestelle „Dornbusch“ ein. Deshalb zeigt die Ampel am Fußgängerüberweg auch rot an. Allerdings überquert eine 19-Jährige einige Meter vor dem Überweg die Schienen und übersieht dabei wohl die einfahrende U-Bahn. Der Zugführer versucht noch zu bremsen, erfasst die junge Frau allerdings. Sie erleidet mehrere Knochenbrüche und kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln jetzt bezüglich des genauen Unfallhergangs. (jo)

