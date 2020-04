Schwerer Unfall am Schaumainkai - Mann lässt Verletzten einfach zurück

Zu einem schweren Unfall kam es am Schaumainkai in Frankfurt.

Zu einem schweren Unfall kam es am Schaumainkai in Frankfurt. Ein Auto schnitt einem Motorradfahrer den Weg ab und ließ diesen schwer verletzt zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Frankfurt - Zu dem schweren Unfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr. Auf der Höhe der Hausnummer 41 am Schaumainkai in Frankfurt schnitt ein Autofahrer einem Motorrad den Weg ab. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin

Während der 19-jährige Motorradfahrer bei seinem Sturz schwer verletzt wurde, setzte der Autofahrer seine Fahrt einfach fort und floh vom Unfallort in Frankfurt.

Vor dem Unfall war der 19-Jährige mit seiner Honda auf dem Schaumainkai in Richtung Holbeinsteg in Frankfurt-Sachsenhausen unterwegs. Links neben ihm fuhr in gleicher Fahrtrichtung ein schwarzer Kleinwagen. Plötzlich wechselte der Kleinwagen von der linken auf die rechte Spur des Motorrades und schnitt diesem damit den Weg ab.

Als der Motorradfahrer zu Fall kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog, suchte der Unfallverursacher das Weite. Statt stehen zu bleiben und erste Hilfe zu leisten, fuhr er mit seinem Kleinwagen davon. Nach Angaben der Polizei Frankfurt soll es sich bei dem Unfallfahrer mutmaßlich um einen jüngeren, männlichen Fahrer gehandelt haben.

Schwerer Unfall in Frankfurt: 19-Jähriger liegt im Krankenhaus

Der verunglückte Motorradfahrer kam aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall in Frankfurt beziehungsweise zum Fahrzeug und/oder dem Unfallverursacher machen können und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069/755-10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

