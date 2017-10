Vater behindert Rettungsmaßnahmen für eigenen Sohn

Frankfurt - Ein 41-jähriger Familienvater ruft die Rettungskräfte, behindert dann aber die Arbeit dieser, als sie seinem 14-jährigen Sohn helfen wollen.

Es ist 18.50 Uhr am Sonntagabend als ein 41-Jähriger laut Polizei den Notruf kontaktiert und für seinen verletzten Sohn einen Rettungswagen anfordert. Schon am Telefon wirkt der Mann aggressiv und gibt Beleidigungen von sich. Aus diesem Grund wird zu diesem Zeitpunkt schon eine Polizeistreife angefordert. Als der Krankenwagen schließlich in der Bornheimer Landstraße in Frankfurt eintrifft, ist es den Rettungskräften kaum möglich, den 14-Jährigen zu behandeln. Der 41-jährige Vater nämlich reißt die Fahrertür auf, sobald der Wagen zum Stehen kommt, schreit die Besatzung an und schlägt dem Fahrer mehrfach ins Gesicht.

Wie die Polizei berichtet, geht der Mann auch die Kollegen tätlich an und beleidigt sie. Unter schweren Bedingungen können die Einsatzkräfte schließlich dem 14-Jährigen erste Hilfe leisten. Er wird in Begleitung seiner Mutter im Anschluss ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach den Rettungskräften trifft auch die Polizei vor Ort ein. Der aggressive Mann schreit auch die Beamten laut an, bedroht und beleidigt sie mehrfach. Nach polizeilichen Maßnahmen wird der 41-Jährige allerdings zunächst entlassen.

In der Zwischenzeit ist der verletzte 14-Jährige in der Notaufnahme, wo kurz darauf auch der Vater erscheint. Er behindert allerdings die Arbeit der Ärzte, so die Polizei weiter. Als die Beamten hinzugerufen werden, erteilen sie ihm einen Platzverweis, dem der Familienvater allerdings nicht nachkommt. Als er sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, nehmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle und in Gewahrsam. Hier stellen sie fest, dass der Mann rund 1,2 Promille Alkohol im Blut hat. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung. (jo)

