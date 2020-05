Frankfurt: Verletzte bei Messerstecherei – Opfer im Krankenhaus 

In der Altstadt in Frankfurt ist es zu einer Messerstecherei gekommen. (Symbolbild)

In Frankfurt ist es zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt.

In Frankfurt ist es am Sonntag zu einer Messerstecherei gekommen.

ist es am Sonntag zu einer Messerstecherei gekommen. Ein Mann griff zwei Passanten an.

Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Frankfurt – Bei einer Messerstecherei in Frankfurt wurden am späten Sonntagabend (24.05.2020) zwei Menschen verletzt. So soll laut Polizei ein Mann zwei Passanten mit einem Messer angegriffen haben. Der Täter konnte kurz darauf festgenommen werden. Die beiden Verletzten mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

In Kürze mehr

marv

Bei einem Messerangriff wurde vergangenes Jahr eine junge Frau vor einem Rewe in Frankfurt-Bornheim niedergestochen. Jetzt wurde Anklage gegen ihren Ex-Freund erhoben.